Віднині можна не платити? ЄС запроваджує безкоштовний роумінг для українців

Щодня Україна впевнено крокує шляхом до Євросоюзу. Європейські партнери всіляко допомагають країні та її населенню. Цього разу ЄС вирішив скасувати платний роумінг для українців. Коли і як це запрацює — дивись у матеріалі.

Євросоюз скасував платний роумінг для України

Українці, які перебувають на Батьківщині та в межах Євросоюзу, зможуть користуватися послугами своїх мобільних операторів та не оплачувати колосальні суми за роумінг.

Ми дамо можливість Україні максимально використати її потенціал. Спираючись на успіх шляхів солідарності для забезпечення безперебійного доступу до єдиного ринку, — заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

До цього низка європейських та українських операторів запропонували біженцям користуватись роумінгом безкоштовно на певний час.

Такий крок наближає Україну до європейського простору. Українці матимуть такі ж умови, як і жителі Європи, навіть після закінчення війни.

Який роумінг у ЄС

Мережа всередині Євросоюзу є внутрішньою. Тобто житель Чехії чи Польщі може вільно спілкуватись у Німеччині або іншій країні Союзу.

Тарифи, відповідно, не змінюються, додаткових доплат немає. Таку мережу запровадили для зручності подорожей мешканців Євросоюзу.

Для українців система працюватиме так само. Утім, конкретних строків нововведення поки не називають.

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