Дякуємо вам, наші рідненькі! Привітання з Днем матері у картинках

У час неймовірної об’єднаності країни на диво не вдається бути поряд з тими, кого хотілося б бачити зараз чи не щодня. Найкращі, найулюбленіші наші мами. Нагадати їм про свою любов можна за допомогою привітання з Днем матері в картинках.

Як хотіли б ми усі бачити зранку їхні посмішки, а ввечері пригорнутись та набратись їхнього внутрішнього сонця, того неповторного тепла.

День матері часто святкують з метою вшанувати важливу місію кожної мами — зберегти духовний світ своїх дітей та їхню пам’ять про національну спадщину і своє походження. Саме діти дають майбутнє нашій державі, а матусі його оберігають.

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Однак якщо у цей особливий день не вдається привітати матусю особисто, тоді можна скористатись однією з листівок від команди Вікна.

А щоб була змога виказати свої теплі почуття своїй найріднішій та найкращій у світі матусі, ми підготували для тебе у картинках привітання з Днем матері, який цьогоріч святкують 12 травня.

Привітання з Днем матері в картинках

















Нагадаємо, раніше ми розповідали історію київської Мадонни з немовлям. Її звуть Тетяна, і вона навіть не підозрювала, який резонанс матиме її фото з двомісячною донькою, коли вона її годувала, спершись на холодну стіну станції київського метро.

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