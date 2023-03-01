Привітання з першим днем весни у віршах, прозі та картинках: наповни позитивом цей день

Настав той період, коли все прокидається від зимової сплячки й починає нове життя. Скоро на деревах з’являться перші бруньки, на клумбах розквітнуть первоцвіти, а в серцях людей — надія.

Навесні нам завжди стає легше. Дні довшають, сонце гріє тепліше, пташки щебечуть голосніше. У ці моменти ми відчуваємо, що життя продовжується. Навесні хочеться розпочати нове життя разом із природою. Якщо в тебе були якісь цілі, обов’язково почни їх виконувати.

Не забудь привітати інших з початком весни, щоб вони мали хороший настрій та натхнення. Ми підготували для тебе привітання з першим днем весни у віршах, прозі та картинках.

Зараз також дивляться

Привітання з першим днем весни у віршах

Прийми від мене привітання

У цей прекрасний день весни:

І всі найкращі побажання,

Щоби здійснилися вони.

Як перша квітка, будь красива

І будь весела, як весна.

Усе життя живи щасливо,

Кохана будь й кохай сама!​​​​​​​

***

Нехай промінчик весняний тебе приголубить

І напис красивий у небі залишить:

З початком весни, всяких благ та удачі,

І знати наперед, що від щастя лише плачуть.

Тебе вітають крапель зі струмком

З сонячним першим весняним днем.

***

З першим днем весни,

З теплим вітерцем,

З маленьким шаленим

Дзвінким струмком.

Нехай приходять знову

Казкові сни,

Радість та любов,

З першим днем весни!

Привітання з першим днем весни у прозі

Нехай сьогодні тебе торкнеться перший березневий промінчик сонця, і ти отримаєш радість від передчуття прийдешньої весни. Нехай навколо розквітають яскраві квіти та збуваються усі мрії. Цією весною нехай покинуть тебе усі негаразди, а дні будуть наповнені лише позитивом, щастям та новими перемогами. І нехай для нас настане одна головна перемога!

***

На початку весни хочеться побажати успіхів у всіх справах, які хочеш розпочати: від маленьких побутових до грандіозних проектів на роботі. Нехай тобі у всьому щастить: у любові, лотерейних розіграшах, на роботі, навчанні та у всіх сферах життя. Нехай весна подарує запаморочливе щастя та міцне-міцне здоров’я!

***

З першим днем ​​весни! Бажаю, щоб кожен день цієї прекрасної пори був сповнений яскравих фарб і тепла, а життя наповнювалося радістю, любов’ю та щастям.

***

Весна — час оновлень та змін. Нехай перший день весни розпочне твій новий шлях, який буде сповнений успіху, щастя та кохання. Нехай усі твої мрії стануть яскравою реальністю! І цього року ми почуємо заповітні слова: “Україна перемогла!”

Привітання з першим днем весни в картинках

Завантажити картинки з привітаннями з першим днем весни ти можеш за посиланням.

Привітання з першим днем весни у віршах, прозі та картинках: наповни позитивом цей день / 5 Фотографій

Навесні треба знімати сто шарів теплого одягу й одягати щось легше та яскравіше. Раніше ми розповідали про моду весни 2023. Дізнайся, що буде в тренді, за посиланням.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!