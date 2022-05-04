Заборона телефонувати на зебрі та перевага пішоходів — чим відрізняються ПДР у Польщі

З початку війни до Польщі виїхало понад три мільйони українців. Те, з чим вони стикаються щодня — правила дорожнього руху. Проте не всі знають, що деякі ПДР відрізняються у Польщі та Україні.

Офіційний сайт Республіки Польща розповів, що потрібно знати українцям на дорогах.

Що варто пам’ятати пішоходам

У Польщі пішоходам не дозволяється користуватися телефонами та іншими гаджетами, зокрема дзвонити, під час перетину дороги чи трамвайної колії. Адже це погіршує належне сприйняття та оцінку ситуації на дорозі.

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Нюанси для автомобілістів

Запам’ятай, що на польських дорогах перевага надається пішоходам. Ти маєш пропустити пішоходів не тільки тоді, коли вони вже йдуть зеброю, а й тоді, коли вони тільки виходять на перехід. Тож не варто прискорюватися, щоб “проскочити” перед людьми, а потрібно зупинитися.

На автомагістралях (автобанах і швидкісних дорогах) потрібно триматися безпечної відстані від інших транспортних засобів. Розрахувати її можна, поділивши навпіл свою швидкість. Тобто якщо ти їдеш зі швидкістю 100 км/год, то до автівки, що рухається попереду тебе, має бути 50 м.

Ти маєш пропускати екстрені служби й автомобілі зі спеціальними сигналами, створивши рятувальний коридор (так званий коридор життя). Це вільний простір для автівок служб екстреної допомоги та надання їм пріоритету. Якщо ти рухаєшся крайньою лівою смугою, то маєш з’їхати ліворуч, а якщо на інших смугах — праворуч.

Коли кількість смуг на дорозі зменшується, то виникає затор. Тоді діє правило “застібки-блискавки”, тобто почерговий виїзд одного транспортного засобу з кожної смуги.

А ще автомобілісти повинні їздити з увімкненим ближнім світлом фар протягом усієї доби.

Пам’ятка велосипедистам і самокатникам

І велосипедисти, і самокатники можуть користуватися польськими велодоріжками. Як на велодоріжці, так і на тротуарі ти маєш давати дорогу пішоходам. Якщо їдеш по пішохідній доріжці, тобі необхідно рухатися зі швидкістю пішохода.

На початку війни українська влада запровадила безкоштовне розмитнення авто на кордоні. Як наслідок, на пунктах пропуску утворилися довгі черги з людей, які бажають скористатися таким привілеєм.

Це заважає волонтерам, які везуть в Україну гуманітарну допомогу. Тому кількість пунктів пропуску знову обмежили. Читай, які нові правила почали діяти для розмитнення автомобілів.