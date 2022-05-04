Подорожі та натхнення

Заборона телефонувати на зебрі та перевага пішоходів — чим відрізняються ПДР у Польщі

Олена Яковлєва, редакторка сайту 04 Травня 2022, 16:00
Правила дорожнього руху в Польщі - відмінність від українських
Фото: Unsplash

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