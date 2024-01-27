Книжкові поради героїв культових комедій! Добірка захопливих романів на різний смак

Якщо ти любиш і фільми дивитися, і читати книжки — тоді точно звертаєш увагу на рекомендації героїв культових комедій? Згадування книг у фільмах часто виконує не тільки сюжетну роль, а й допомагає розкрити характери героїв. Які захопливі любовні романи радять у фільмах — тримай добірку.

Захопливі любовні романи від героїв фільмів — книжкові поради

У фільмі Відпочинок за обміном Аманда, яку грає Камерон Діас, під час переїзду з Лос-Анджелеса до невеликого містечка в Англії бере з собою улюблені книги. Серед них і Спокута Ієна Мак’юена.

Сюжет книги Спокута такий: у літній спекотний день 1935 року дівчинка Брайоні бачить, як її старша сестра Сесилія фліртує з давнім другом родини. Не розуміючи, що відбувається, Брайоні звинувачує хлопця в злочині. Несвідомо ламає життя собі, сестрі та хлопцю.

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Після цього вона шукає спосіб, аби спокутувати провину. У цей час саме розпочинається Друга світова.

У фільмі 10 речей, які я в тобі ненавиджу головна героїня Кет захоплюється літературою. Вона сперечається з учителем, чому у школі не вивчається література, написана жінками. У цьому фільмі радять книгу Під скляним ковпаком Сильвії Платт.

За основу покладена напівбіографічна історія авторки. А саме досвід молодої жінки, що намагається впоратися з депресивним розладом.

Фільм Так, можливо радить нам до прочитання Джейн Ейр Шарлотти Бронте. Всесвітньо відома книга має такий сюжет: Джейн Ейр — сирота, яка виховується в притулку. А Едвард Рочестер — заможний англійський аристократ. Обидвоє шукають щастя, і одного дня зустрічають одне одного.

Ще один роман Шарлотти Бронте Гордість і упередження радять герої фільму Вам лист. У цьому фільмі книга стала ключовим елементом сюжету! Тому розповімо більше про неї.

Роман оповідає історію знайомства аристократа Дарсі та дочки провінційного поміщика Елізабет. Аристократ з упередженням та зверхністю ставився до родини дівчини, на що отримав таку ж відповідь Елізабет. Чим закінчилася їхня історія — читай та дізнавайся!

У комедії, що має назву Інтуїція, книга також зіграла вирішальну роль. Героїня фільму Сара придбала книгу Кохання під час холери Ґабріеля Ґарсії Маркеса, щоб дізнатися, чи справді вона має бути разом з Джонатаном. З ним вона познайомилася нещодавно, провела незабутні моменти разом, але не обмінялася контактами.

Тому пише в ній своє ім’я та номер телефону, а після цього лишає в іншому магазині. Джонатану залишається лише знайти потрібний примірник.

У книзі Кохання під час холери оповідається про те, як довго можна чекати на своє кохання. Герой книги Флорентіно Аріса страждав 53 роки, адже в молодості пообіцяв вічно кохати Ферміну Дасе. Але вона вийшла заміж за іншого.

У старості двоє закоханих, що прожили життя окремо, врешті змогли насолодитися коханням під час страшної хвороби.

Раніше ми розповідали про книги, що розвивають критичне мислення.

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