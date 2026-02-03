Погода на 14 лютого 2026: прогноз на свято кохання

Цьогорічний День закоханих в Україні пройде під знаком класичної лютневої погоди: з помірними морозами, повною хмарністю та снігопадами. Згідно з даними сервісу AccuWeather, 14 лютого 2026 року більшість областей перебуватимуть у холодних повітряних масах, тому для романтичних прогулянок варто підготувати максимально теплий одяг.

Погода на 14 лютого: прогноз по регіонах

Погода 14 лютого: Північ та Центр

У Києві та північних областях день буде хмарним і досить морозним. Температура повітря вдень коливатиметься в межах -6°C…-2°C, а вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -8°C. Сильних опадів не прогнозується, проте висока вологість і вітер створюватимуть відчуття значно нижчої температури.

Аналогічна ситуація спостерігатиметься в Дніпрі та центральних регіонах. Тут буде трохи тепліше — близько -1°C вдень та -5°C вночі. Небо залишатиметься вкритим щільними хмарами, що додасть дню атмосферної похмурості.

Читати на тему Що подарувати дівчині на 14 лютого: кохана точно цьому зрадіє Розповідаємо про ідеї для подарунків на День Святого Валентина.

Прогноз погоди на 14 лютого 2026: Західна Україна

Для мешканців Львова та західних областей 14 лютого принесе стабільну зимову прохолоду. Денна температура триматиметься на позначці -2°C, а вночі очікується похолодання до -7°C.

Погода на 14 лютого 2026: Південь

Найбільш несподіваною погода буде на Півдні. В Одесі, попри традиційно м’який клімат, на День святого Валентина очікуються періодичні снігопади. Температура вдень становитиме близько +1°C, а вночі впаде до -4°C. Через пориви вітру прогулянки біля моря можуть бути некомфортними, тому краще надати перевагу затишним кав’ярням.

Погода 14 лютого 2026: Схід

У Харкові та східних областях погода буде найбільш стабільною, і водночас найхолоднішою. Протягом дня очікується близько -5°C…-3°C, а вночі температура знизиться до -11°C. Опади малоймовірні, небо буде переважно хмарним із рідкісними проясненнями.

Раніше ми писали, що подарувати хлопцю на 14 лютого — читай в матеріалі перелік прикольних та корисних ідей.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!