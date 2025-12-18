Прогноз погоди на січень 2026 в Києві: чи очікувати столиці снігів та морозів

Нещодавно у столиці випав перший сніг цієї зими — хоча цієї зимової казки було небагато. Та чи буде ще сніжити у столиці протягом січня? Читай у матеріалі прогноз погоди на січень 2026 у Києві та чи будуть сніги й морози в місті.

Прогноз погоди на січень в Києві: перша декада, з 01.01 по 10.01

Перші десять днів будуть одні з найтепліших за увесь січень: вдень температура повітря коливатиметься від -1°C до +11°C, тоді як вночі — від -6°C до +4°C.

Щодо опадів, то тут все різноманітно: 2 та 5 січня переважатиме сонце, а опадів не передбачається, тоді як 3, 4, 6 та 10 числа у столиці має сніжити, однак попри високі денні температури сніг пролежить недовго. Також у столиці дощитиме: 8 та 9 числа другого місяця зими буде йти помірний дощ, а у всі інші дні прогнозується хмарність.

Прогноз погоди в Києві в січні 2026: друга декада, з 11.01 по 20.01

Середина місяця буде найхолоднішим проміжок першого місяця року: вдень показник термометра показуватиме від -1° до +6°, а в нічний час доби — від -4°C до +3°C.

Як передбачає прогноз погоди, опадів буде менше протягом цих днів: лише 11 січня прогнозується сніг, а 16 та 17 — дощитиме. У всі інші дні опадів не передбачається та буде суцільна хмарність, крім 19 та 20 числа, коли на небі переважатиме сонце.

Прогноз погоди на січень 2026 в Києві: третя декада, з 21.01 по 31.01

Останні 10 днів у Києві будуть такими самими теплими, якою була і перша декада: вдень температура повітря буде у діапазоні +1…+11°, тоді як вночі — -2…+6°.

Щодо опадів: 22-23 січня у столиці передбачається сніг, а 29 та 31 числа — дощитиме. Попри сніг та дощ, через високі температури все швидко випарується, а 30 січня сонце переважатиме на небі. В усі інші дні буде переважно хмарно та без опадів.

Загалом прогноз погоди в січні в Києві буде доволі теплою та не надто багато на опади: сніги та дощі будуть кілька днів, сонце пригріватиме землю, а переважна хмарність зробить цей місяць доволі похмурим.

