Стиль життя

Прогноз погоди на січень 2026 в Києві: чи очікувати столиці снігів та морозів

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 18 Грудня 2025, 14:02 3 хв.
прогноз погоди на січень 2026 київ
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь