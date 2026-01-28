Погода в Києві в березні 2026: потепління вже зовсім скоро

Перший місяць довгоочікуваної весни принесе киянам як потепління, так і сніжні дні. Читай, яка буде погода в Києві в березні 2026 та чи слід чекати на високі температури вже цього місяця.

Погода в Києві на березень 2026: перша декада, з 01.03 по 10.03

Початок весни в столиці відзначиться доволі стриманою температурою та переважанням нульових показників. Протягом перших десяти днів березня денна температура повітря в Києві коливатиметься в діапазоні 0°C…+4°C, тоді як у нічний час стовпчики термометрів опускатимуться до -7°C…-1°C.

Попри календарний початок весни, зима ще нагадуватиме про себе опадами: 1 та 3 березня очікується мокрий дощ зі снігом, а 4 та 8 числа пройде чистий сніг, який може утворити на дорогах та тротуарах легкий білий покрив.

Проте справжнім подарунком для киян стане сонце — упродовж усіх інших днів цієї декади небо радуватиме яскравим промінням та мінливою хмарністю, створюючи по-справжньому весняний настрій за вікном.

Прогноз погоди в Києві в березні 2026: друга декада, з 11.03 по 20.03

У другій декаді березня в Києві спостерігатиметься поступове потепління, що знаменуватиме впевнений перехід столиці до весняного режиму. У цей період денні показники температури стабільно триматимуться в діапазоні 0…+8°C, створюючи комфортні умови для денних прогулянок, хоча нічні години все ще супроводжуватимуться досить відчутними морозами від -7°C до +1°C.

Ситуація з опадами обіцяє бути цілком сприятливою: лише 19 березня прогнозується затяжний дощ, який триватиме впродовж усього дня. Решта ж часу в середині місяця пройде під промінням яскравого сонця та лише незначної мінливої хмарності, що сприятиме швидшому пробудженню природи та гарному настрою киян.

Погода в Києві у березні 2026: третя декада, з 21.03 по 31.03

Фінал березня у Києві обіцяє бути нетипово сніжним, оскільки зимові опади прогнозуються майже кожного дня, за винятком 27, 28 та 31 березня, коли місто нарешті зігріє яскраве сонце.

Попри таку сніжну аномалію, денні температурні показники залишатимуться досить високими — від +5°C до +10°C, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до позначок -3°C…-1°C, що може спричинити легку ожеледицю на дорогах столиці.

