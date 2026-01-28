Стиль життя

Погода в Києві в березні 2026: потепління вже зовсім скоро

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 28 Січня 2026, 17:30 3 хв.
погода в києві в березні 2026
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь