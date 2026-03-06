Погода в Києві в квітні 2026: українців чекає контрастна середина весни

Другий місяць весни у столиці обіцяє бути контрастним. Хоча киянам варто готуватися до дощових періодів, квітень 2026 року все ж порадує впевненим потеплінням, яке під кінець місяця перетне позначку у +20°C.

Читай в матеріалі, яка буде погода в квітні в Києві 2026 та чи треба з собою носити парасольку кожен день.

Погода в Києві на квітень 2026: перша декада, з 01.04 по 10.04

Перша декада місяця пройде під знаком помірного тепла. Вдень повітря прогріватиметься до +10°C…+13°C, проте ночі все ще залишатимуться підступними: стовпчики термометрів можуть опускатися до -1°C.

Парасольки стануть обов’язковим аксесуаром уже з перших днів: 5, 8 та 9 квітня у Києві очікуються потужні зливи. Водночас 3, 4, 6 та 7 числа небо буде затягнуте хмарами без прояснень. Усі інші дні цієї декади будуть сонячними, що дозволить природі почати активне цвітіння.

Прогноз погоди в Києві в квітні 2026: друга декада, з 11.04 по 20.04

У цей період столиця остаточно перейде на весняну погоду. Денна температура стабілізується в межах +10°C…+15°C, що ідеально підходить для довгих прогулянок. Нічні заморозки відступлять, поступаючись місцем прохолоді від +2°C до +7°C.

Дощова активність дещо знизиться, проте 13, 14 та 19 квітня прогнозуються затяжні опади, які можуть тривати впродовж усього дня. Решта часу другої декади буде сонячною та малохмарною.

Погода в Києві у квітні 2026: третя декада, з 21.04 по 30.04

Третя декада квітня принесе у Київ майже літню спеку. Вдень очікується від +13°C до рекордних +21°C, а ночі стануть по-справжньому теплими — час від часу температура повітря прогріватиметься до +11°C.

Проте кінець місяця буде найбільш вологим — дощі прогнозують на 21, 23, 24 та 30 квітня. У проміжках між цими датами кияни зможуть насолоджуватися безхмарним небом та лагідним сонцем.

Загалом квітень у Києві можна охарактеризувати як місяць активного пробудження — з частими дощами, але дуже швидким нарощуванням температурного максимуму, під час якого можна вже складати курточки у шафи та одягати щось більш легке.

