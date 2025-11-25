Погода в Києві в грудні 2025: скільки сніжних днів очікувати в столиці

Зовсім скоро настане останній місяць цього року, а з ним — і перші сніги цієї зими. Київ — це те місто, у якому атмосфера зими відчувається зовсім по-іншому, тому тобі слід відвідати столицю у передноворічні дні.

Читай у матеріалі, яка буде погода в Києві в грудні 2025 року та чи буде сильно сніжити цього місяця.

Погода в Києві в грудні: перша декада, з 01.12 по 10.12

Погода у перші десять днів у грудні в Києві буде відносно стабільною щодо температури, а опадів передбачається не надто багато. Вдень температура повітря перебуватиме в діапазоні -2…+3°C, тоді як у нічний час доби — -3…+1°C.

Щодо опадів, то лише 6, 7 та 10 числа прогнозується невеликий сніг, який довго на вулицях столиці, на жаль, не протримається. 9 грудня передбачається дощ, а 3 числа нас порадує сонце власними променями. Усі інші дні будуть хмарними.

Прогноз погоди в Києві в грудні 2025: друга декада, з 11.12 по 20.12

Попри малу кількість опадів на початку місяця, середина грудня буде дуже багатою на них. 17 та 20 числа у Києві передбачається дощ, 18 — повністю хмарний день без опадів, а 14 грудня — сонце пригріє столицю вже востаннє цього року. Усі інші дні прогнозуються сніжними — однак через вищу температуру повітря, ніж минулого тижня, сніг навряд чи затримається надовго.

Вдень показник термометра коливатиметься від -2°C до +8°C, тоді як вночі може бути дуже холодно — від -10°C до +3°C.

Погода в Києві в грудні: третя декада, з 21.12 по 31.12

Погода в останні дні цього року також буде відносно спокійною, як прогнозується і в першій декаді. Температура повітря удень передбачається не надто холодною, а саме від -1°C до +4°C, тоді як уночі — від -3°C до +1°C.

Опадів протягом останніх днів майже не буде: 21 грудня буде дощити, а 24 та 25, саме на Різдво, прогнозується сніг, що додасть атмосфери свята посеред усіх інших сірих та похмурих днів.

