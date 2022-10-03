Чи дочекаємося бабиного літа? Погода в Україні у жовтні 2022

Вересень для українців був дощовим та холодним, тож ми чекаємо на покращення погоди від другого місяця осені. Ми розповімо тобі, якою буде погода у жовтні.

Погода в Україні у жовтні

Зараз саме той період, коли жарти про відсутність верхнього одягу в людей на вулиці стають актуальними. “Дивишся у вікно, а там хтось у шортах, а хтось у пальто”. Погода дійсно різко змінюється. Одного дня світило сонечко, іншого — йде сильний дощ.

Тому фахівці порталу Wisemeteo зробили свій прогноз погоди на жовтень, щоб ми знали, чого очікувати.

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За їхніми даними, температура у жовтні буде низькою, але на початку місяця очікується тепла, волога погода. У деякі дні стовпчик термометра покаже до 20°C. Прогнозують, що найтеплішим днем може стати 20 жовтня.

Розпочався жовтень з дощів, але в середині сезону опадів буде небагато. Фахівці сайту meteoprog.ua кажуть, що середньомісячна температура жовтня опиниться в межах +6 +9 °C, у південній частині +10 +11 °C.

Перші десять днів будуть холодними, але згодом температура підвищиться. Про бабине літо говорити ще зарано, адже погода різко змінюється.

За даними синоптиків, сумарна кількість опадів за жовтень у деяких містах України становитиме 40 – 80 мм, у Карпатах — близько 100 – 130 мм.

Зараз погода настільки різна, що у Карпатах вже зійшла снігова лавина. Раніше ми розповідали, як убезпечити себе під час лавини та не загубитися в горах.

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