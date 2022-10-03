Чи дочекаємося бабиного літа? Погода в Україні у жовтні 2022

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Жовтня 2022, 08:30
Погода в Україні жовтень 2022 - кліматичний прогноз
Фото: Pexels

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