Погода в Яремчі на 2 тижні: від морозних ночей до сонячних днів

Наступні два тижні в Яремчі видадуться типово карпатськими: нестабільними, мінливими й без різких температурних стрибків. AccuWeather прогнозує поступовий перехід від прохолодного дощового кінця березня до помірно теплого та більш сонячного середини квітня, однак жителів і туристів чекає чимало сюрпризів у вигляді опадів та морозних ночей.

Погода в Яремчі на 2 тижні: з 30.03 по 12.04

Тиждень розпочнеться з дощу та хмарного неба. У понеділок, 30 березня, погода залишатиметься похмурою: очікуються опади, денна температура сягне лише +9°C, а вночі повітря охолоне до +2°C. Вівторок, 31 березня, принесе полегшення — дощ припиниться, небо затягнеться хмарами без опадів, вдень буде до +10°C, вночі +4°C.

На початку квітня погода трохи поліпшиться: 1 квітня вийде сонце з хмарами, температура вдень — +9°C, вночі +3°C. Другого числа очікується найтепліший день цього відрізку — до +11°C вдень, однак вночі температура вперше опуститься до нуля градусів.

Далі погода різко зіпсується. З 3 по 7 квітня синоптики прогнозують повернення опадів, причому не лише дощу — у гірській місцевості можливий мокрий сніг. Зокрема, 3 квітня пройдуть дощі при +10°C вдень і морозній ночі -1°C.

Четвертого та п’ятого квітня опади набудуть змішаного характеру: дощ зі снігом, вдень +10–12°C, вночі від +1 до +2°C. Шостого числа дощ стихне, небо вкриється хмарами без опадів, але вже 7 квітня знову очікується мокрий сніг при +12°C вдень і +1°C вночі.

Туристам, які планують відвідати Яремче в цей період, варто мати з собою теплий одяг та непромокальне взуття.

Із 8 квітня розпочнеться справжнє потепління та покращення погоди. Восьмого числа нарешті вийде сонце, температура сягне +13°C вдень і +1°C вночі. Дев’ятого числа ресурс обіцяє погожий сонячний день із прогріванням до +14°C, нічний мінімум — +2°C.

Десяте та одинадцяте квітня також очікуються переважно сонячними з невеликою хмарністю, температура вдень стабільно триматиметься на рівні +14°C, нічна — від +2 до +4°C. Завершить цей двотижневий відрізок неділя: хмарно-сонячна погода, вдень до +15°C, вночі +4°C — найкомфортніші показники за весь прогнозований період.

