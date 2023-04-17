Не лише Чистий четвер: усе про свято Поливаного понеділка і чому воно важливе

В народі звикли, що для очищення душі та тіла водою передбачений лише Чистий четвер, однак вода має особливе значення ще в один день — Поливаний понеділок.
Тиждень після Великодня називають Світлим, кожен його день має свою назву та значення. Так, день Поливаного понеділка святкували одразу за Великоднем. У 2023 він припав на 17 квітня.
Яке ж значення для вірян мав Поливаний понеділок, які його історія, традиції та заборони, ми розповіли далі.
У слов’янські часи кожен день Світлого тижня, який приходив після Великодня, мав свою назву:
Вважається, що свято Поливаного понеділка почали відзначати ще за часів Київської Русі. Тоді його святкували три дні й треба було облити якомога більше важливих речей та людей.
Предки вірили, що вода у пасхальний понеділок може зцілювати, оздоровлювати й дарувати щастя. Ба більше, вода у цей день має особливе значення воскресіння та оновлення. Як і у Чистий четвер, вона здатна очистити душу й тіло.
Тож обливання у цей день означало очищення душі від гріхів та наочно символізувало оновлення життя. Також воно символізувало очищення та оновлення після довгого періоду самообмеження.
Традиція Поливаного понеділка збереглася в кількох сучасних країнах: Україні, Польщі, Угорщині, Чехії та Словаччині. Однак деякі веселі традиції наших предків все ж відійшли у минуле.
Раніше віряни вміли розважатися. Хоч Поливаний понеділок був виключно християнським днем, предки не боялися додавати у святкування язичницькі значення та сенси.
До прикладу, християни обливалися крижаною водою, щоб у період посухи викликати дощ або відігнати від себе всі хвороби. Також обливали могили утоплеників і самогубців, бо вірили, що вони можуть забирати дощ і спричиняти засуху.
Щодо християнських традицій, то в народі у цей день було заведено залицятися до дівчат. Вважалося: якщо дівчину ніхто не облив, то вона не скоро вийде заміж.
Інколи хлопці навіть зізнавалися у своїх почуттях та кликали дівчат заміж. Для цього існував спеціальний ритуал: парубок підходив до хати коханої й кликав її під вікном. Якщо вона хотіла бути його нареченою, то виходила, а її руки тричі обливали водою.
День після Великодня все ще вважається священним, тож у Поливаний понеділок все ще не можна:
У народі заведено після Великодня згадувати померлих рідних та коханих, відвідувати їх та поминати. Коли поминальні дні у 2023, читай у матеріалі.
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