Не лише Чистий четвер: усе про свято Поливаного понеділка і чому воно важливе

В народі звикли, що для очищення душі та тіла водою передбачений лише Чистий четвер, однак вода має особливе значення ще в один день — Поливаний понеділок.

Тиждень після Великодня називають Світлим, кожен його день має свою назву та значення. Так, день Поливаного понеділка святкували одразу за Великоднем. У 2023 він припав на 17 квітня.

Яке ж значення для вірян мав Поливаний понеділок, які його історія, традиції та заборони, ми розповіли далі.

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Історія Поливаного понеділка

У слов’янські часи кожен день Світлого тижня, який приходив після Великодня, мав свою назву:

понеділок – Поливаний;

вівторок – Купалища;

середа – Хороводниця;

четвер – Навський день;

п’ятниця – Прощена;

субота – Хороводниця;

неділя – Поминальна.

Вважається, що свято Поливаного понеділка почали відзначати ще за часів Київської Русі. Тоді його святкували три дні й треба було облити якомога більше важливих речей та людей.

Предки вірили, що вода у пасхальний понеділок може зцілювати, оздоровлювати й дарувати щастя. Ба більше, вода у цей день має особливе значення воскресіння та оновлення. Як і у Чистий четвер, вона здатна очистити душу й тіло.

Тож обливання у цей день означало очищення душі від гріхів та наочно символізувало оновлення життя. Також воно символізувало очищення та оновлення після довгого періоду самообмеження.

Традиція Поливаного понеділка збереглася в кількох сучасних країнах: Україні, Польщі, Угорщині, Чехії та Словаччині. Однак деякі веселі традиції наших предків все ж відійшли у минуле.

Традиції Поливаного понеділка

Раніше віряни вміли розважатися. Хоч Поливаний понеділок був виключно християнським днем, предки не боялися додавати у святкування язичницькі значення та сенси.

До прикладу, християни обливалися крижаною водою, щоб у період посухи викликати дощ або відігнати від себе всі хвороби. Також обливали могили утоплеників і самогубців, бо вірили, що вони можуть забирати дощ і спричиняти засуху.

Щодо християнських традицій, то в народі у цей день було заведено залицятися до дівчат. Вважалося: якщо дівчину ніхто не облив, то вона не скоро вийде заміж.

Інколи хлопці навіть зізнавалися у своїх почуттях та кликали дівчат заміж. Для цього існував спеціальний ритуал: парубок підходив до хати коханої й кликав її під вікном. Якщо вона хотіла бути його нареченою, то виходила, а її руки тричі обливали водою.

Заборони у Поливаний понеділок

День після Великодня все ще вважається священним, тож у Поливаний понеділок все ще не можна:

сваритися, лаятися, злитися. Якщо сталася конфліктна ситуація, то слід відпустити її та думати лише про хороше;

заборонена будь-яка праця;

не слід сумувати та думати про погане, свято слід провести радісно;

не можна зловживати їжею та алкоголем;

бажано не залишатися наодинці у цей день, краще відвідай друзів, родичів чи коханих людей.

У народі заведено після Великодня згадувати померлих рідних та коханих, відвідувати їх та поминати. Коли поминальні дні у 2023, читай у матеріалі.

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