Пропадає листя і весь урожай? Як боротися з попелицею на калині

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Травня 2023, 07:00
Попелиця на калині: чим обробити і як боротися
Фото: Pexels

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