Пропадає листя і весь урожай? Як боротися з попелицею на калині

Попелиця на калині — дуже поширене явище, адже ця рослина є одним із популярних джерел живлення для шкідників.
Напевно, всі садівники хочуть, щоб рослини у їхньому саду були здоровими та давали багато врожаю. Але буває так, що різні паразити та інфекції вражають дерева чи кущі. Потрібно знати, як вилікувати та захистити рослину. Ми розповімо, як боротися із чорною попелицею на калині.
Попелиця харчується соками рослини, також переносить інші вірусні захворювання через тріщини на стеблі. Самки попелиці відкладають свої яйця недалеко від калинових бруньок. Навесні з них вилуплюються личинки, які харчуються соком калинового листя. Якщо не перешкоджати поширенню попелиці і не лікувати калину, це вплине на кількість врожаю, послаблення куща, усихання та загибелі.
Те, що рослину вразила попелиця, можна зрозуміти дуже легко. Листя починає деформуватися, скручуватися і покриватися темними плямами.
Те, що рослину вразила попелиця, можна зрозуміти дуже легко. Листя починає деформуватися, скручуватися і покриватися темними плямами.
На гілках калини утворюється бурий наліт випорожнень попелиці, який сприяє розвитку шкідливого грибка, плісняви та гнилі. Також населення попелиці здатна затримати зростання рослини на 30 днів.
Боротися з попелицею на калині можна кількома способами:
Перше, що потрібно зробити при боротьбі з попелицею на калині, — вирізати все, що росте біля кореня куща, бо попелиця відкладає туди свої яйця. Також треба зняти стару кору і змити комах, що сховалися. Потім можна розпочинати дезінсекцію.
Можна придбати спеціальний розчин для боротьби з попелицею на калині у спеціальних магазинах для саду та міста. Також можна зробити розчини будинку.
Обприскувати калину потрібно чотири рази на рік: перед цвітінням, під час наливу зав’язі, за місяць перед збиранням урожаю, восени для запобігання міграції та розмноження попелиці.
Захист дерев та кущів від шкідників навесні — передумова великого врожаю. Раніше ми розповідали, чим білити дерева навесні.
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