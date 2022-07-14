Не втрачай надію! Поради, як вижити, якщо у твій будинок влучила ракета

Олена Яковлєва, редакторка сайту 14 Липня 2022, 17:00
Як вижити при влучанні ракети в будинок - поради ДСНС
Фото: ДСНС/Facebook

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