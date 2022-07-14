Не втрачай надію! Поради, як вижити, якщо у твій будинок влучила ракета

Людям по всій території України не варто забувати про небезпеку від російської армії, яка постійно підстерігає мирне населення. Адже загарбники свідомо обрали собі за тактику знищення цивільних об’єктів.

На жаль, наразі ніхто не застрахований від влучання ворожих снарядів та ракет у житлові будинки. Тому Державна служба з надзвичайних ситуацій дала поради, що робити, якщо окупанти обстріляли багатоповерхівку.

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Знання — сила. Тож запам’ятай цей алгоритм, який зможе врятувати тобі життя в екстреній ситуації.

Падай на підлогу та повзи до кута кімнати, де є опорна стіна. Вона — твій надійний захист. Клич на допомогу. Якщо поруч є робочий телефон, зателефонуй рятувальникам та повідом своє місце перебування. Не панікуй і не втрачай надію, навіть якщо не вдалося ні з ким зв’язатись. Обстріл будинку одразу помітять, а на місце негайно прибудуть рятувальники.

Що робити, якщо потрапив під завал

Ситуація ускладнюється, якщо людина потрапила під завал і застрягла там. У такому разі пам’ятай ці правила:

Намагайся обережно звільнити руки й ноги. Не роби різких рухів, адже це може спровокувати подальший обвал. Важливо не зачепити той предмет, на якому тримаються інші конструкції. Спробуй зміцнити утворену над собою “стелю” з уламків. Якщо ти отримав(-ла) поранення, то наклади пов’язку зі шматка тканини й зупини кровотечу.

У жодному разі не підсвічуй собі запальничкою. Якщо в будинку десь стався витік газу, іскра спровокує повторний вибух.

4. Використовуй будь-які речі, які знайдеш поруч, для привернення уваги. Можна стукати по батареях. Важливо не припиняти це робити, бо кожні десять хвилин рятувальники вимикають техніку, щоб почути звуки та голоси людей.

5. Якщо є можливість, підстели щось під собою на підлогу. Ляж на бік, підтягни коліна до грудей, а голову обхопи руками. У такому положенні чекай рятувальників.

Обстріл може застати людину будь-де: у приміщенні, на вулиці чи в метро. Тож варто заздалегідь продумати план дій у кожній ситуації. Читай, що робити при обстрілі під час воєнного стану.

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