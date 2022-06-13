Пошкодили колесо на дорозі, а запаски немає? Врятувати ситуацію можуть шурупи, герметики та джгути

Олена Яковлєва, редакторка сайту 13 Червня 2022, 10:00
Що робити, якщо пробилось колесо в автомобілі
Фото: Unsplash

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