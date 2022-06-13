Пошкодили колесо на дорозі, а запаски немає? Врятувати ситуацію можуть шурупи, герметики та джгути

Неприємні історії можуть спіткати людину будь-коли, особливо часто — в найневідповідніший момент. Тому потрібно бути завжди готовим(-ою) до різних варіантів розвитку подій, зокрема й пробитого на трасі колеса в авто.

І якщо в тебе немає із собою запаски, то не біда — читай дієві поради, як самостійно та швидко полагодити колесо.

Як визначити місце проколу

Якщо отвір досить великого розміру, то біля колеса буде чутно характерний свист. Але буває так, що звуку немає.

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Тоді допоможе мильний розчин. Намаж ним шину й у місці проколу з’являться бульбашки.

Шуруп або цвях

Пробоїну можна спробувати заткнути шурупом або цвяхом потрібного розміру. Так повітря перестане виходити, а ти зможеш підкачати спущене колесо.

Звичайно, ефект від цього протримається ненадовго, але принаймні так можна доїхати до СТО, де зможуть замінити шину.

Камера

Російські загарбники прицільно б’ють по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема по дорогах та мостах. Тож ненароком водії можуть наїжджати на ями чи вирви від ворожих снарядів. Через це псуються диски та тріскаються покришки.

Але вихід є — можна вставити всередину колеса камеру потрібного розміру. У цьому допоможуть у будь-якій майстерні.

Герметичні речовини

Герметичні речовини врятують твоє колесо, якщо дірка в діаметрі не перевищує 4,5 мм. Тож просто візьми балончик з герметиком та наповни ним проколоте колесо.

Воно повернеться до нормального стану, й ти зможеш далі продовжити рух.

Джгути

У будь-якому спеціальному наборі для ремонту авто знайдеться армований джгут. Він здатний повністю заблокувати вихід повітря з пошкодженого колеса.

Для цього введи розширювальний гвинт у місце проколу, а в отриманий отвір встав джгут. Його кінчик, який стирчить, обріж. А саме колесо додатково підкачай.

Помпа або компресор

Якщо в колесі пошкоджено вентиль, то самостійно відремонтувати його вже не вийде.

За відсутності запаски добре накачай колесо компресором або помпою. Так повільно, але надійно ти зможеш доїхати до найближчого СТО. Але не забувай зупинятись кожні кілька кілометрів, щоб перевірити стан колеса.

До речі, дорогою може статися ще одна неприємна пригода, коли заливаєш паливо з каністри. Тож раніше ми писали, як прибрати запах бензину із салону авто, рук та одягу.

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