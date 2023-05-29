Найкращі дні для догляду та підживлення: посівний календар на червень 2023

У червні починається новий етап догляду за рослинами. Їх потрібно більше поливати, сапати, підв’язувати та обробляти від шкідників. Також це час, коли можна зібрати перші врожаї. Читай у нашому матеріалі посівний календар на червень 2023 та плануй догляд у сприятливі дні.

Фази місяця у червні 2023

Місяць, що зростає — 1-3 та 19-30 червня.

Повня — 4 червня.

Спадний Місяць — 5-17 червня.

Молодик — 18 червня.

Посівний календар на червень 2023: сприятливі дні

Більша частина червня порадує городників та садівників, адже сприятливих для роботи днів буде аж 17! У ці дні фази Місяця сприяють корисній роботі та догляду за рослинами. Тому плануй посів заздалегідь.

Ці дні підходять не лише для посіву, а й пікірування, підживлення, обрізування рослин, а також для боротьби зі шкідниками.

Сприятливі дні для посіву: 1-3, 6-7, 10-11, 14-16, 19-21, 27-30 червня.

1-3, 6-7, 10-11, 14-16, 19-21, 27-30 червня. Несприятливі дні для посіву: 4-5, 8-9, 17-18 червня.

Календар садівника-городника на червень 2023 — детально

1-3 червня

Перші дні літа чудово підходять для висаджування та догляду за редисом, зеленою цибулею, часником, помідорами, перцями, баклажанами та огірками. В цей час також можна приділити увагу зелені.

6-7 червня

Шостого та сьомого червня варто приділити увагу пророщуванню насіння, підживленню культур органічними добривами, а також догляду за коренеплодами та травами.

10-11 червня

Сприятливі дні для поливу рослин та підживлення органікою. В цей час приділи увагу бурякам, картоплі, редьці та капусті.

14-16 червня

Ці дати підходять для пророщування насіння та пікірування культур на городі. Можна підживлювати рослини, особливу увагу приділи картоплі, сортам капусти, фенхелю та топінамбуру.

19-21 червня

Місяць у фазі зростання, тому пророщувати насіння не просто можна, а й потрібно. Можна вносити мінеральні добрива, поливати грядки та піклуватися про огірки, помідори, кабачки та гарбузи.

27-30 червня

Сприятливі дні для догляду за баклажанами, огірками, всіма видами капусти, кукурудзи та травами.

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