Найкращі дні для догляду та підживлення: посівний календар на червень 2023

У червні починається новий етап догляду за рослинами. Їх потрібно більше поливати, сапати, підв’язувати та обробляти від шкідників. Також це час, коли можна зібрати перші врожаї. Читай у нашому матеріалі посівний календар на червень 2023 та плануй догляд у сприятливі дні.
Більша частина червня порадує городників та садівників, адже сприятливих для роботи днів буде аж 17! У ці дні фази Місяця сприяють корисній роботі та догляду за рослинами. Тому плануй посів заздалегідь.
Ці дні підходять не лише для посіву, а й пікірування, підживлення, обрізування рослин, а також для боротьби зі шкідниками.
Перші дні літа чудово підходять для висаджування та догляду за редисом, зеленою цибулею, часником, помідорами, перцями, баклажанами та огірками. В цей час також можна приділити увагу зелені.
Шостого та сьомого червня варто приділити увагу пророщуванню насіння, підживленню культур органічними добривами, а також догляду за коренеплодами та травами.
Сприятливі дні для поливу рослин та підживлення органікою. В цей час приділи увагу бурякам, картоплі, редьці та капусті.
Фото: Unsplash
Ці дати підходять для пророщування насіння та пікірування культур на городі. Можна підживлювати рослини, особливу увагу приділи картоплі, сортам капусти, фенхелю та топінамбуру.
Місяць у фазі зростання, тому пророщувати насіння не просто можна, а й потрібно. Можна вносити мінеральні добрива, поливати грядки та піклуватися про огірки, помідори, кабачки та гарбузи.
Сприятливі дні для догляду за баклажанами, огірками, всіма видами капусти, кукурудзи та травами.
Раніше ми розповідали, як боротися зі слимаками на городі.
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