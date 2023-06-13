Pride Month 2023: що тобі варто знати про ЛГБТ+, прапори та їхнє значення у сучасному світі

Україна поступово скидає з себе кайдани стереотипів та дискримінаційних упереджень. Ми дізнаємося нове, раніше табуйоване та несприйнятне. І тепер більшість з нас відверто підтримує ЛГБТ+, всіляко висвітлює проблему в нашому суспільстві.

Червень — традиційно місяць, протягом якого ЛГБТ+ спільнота та інші люди вшановують прогрес, якого досягли в правах та свободах для себе. Чому червень вважається Pride Month, що варто знати про ці дні та про що нам говорять прапори ЛГБТ+ — розповідаємо далі.

Завжди разом: єдині в різноманітті — це вчасне нагадування про те, що всі люди, незалежно від того, ким вони є, кого люблять, як бачать і визначають себе, народжуються вільними та рівними у своїй гідності та правах, — пишуть у Європейській службі зовнішніх зв’язків до Pride Month 2023.

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Pride Month: що це таке та коли святкується

Вже понад 50 років поспіль світова спільнота організовує безліч освітніх та розважальних заходів у містах різних країни. Бренди одягу випускають колекції з символікою ЛГБТ+, а в містах майорять прапори спільноти.

Червень був обраний місяцем прав ЛГБТ+ людей не просто так. Адже 28 червня 1969 року у Нью-Йорку, в одному з гей-клубів міста, поліцейські провели черговий рейд.

Тоді гомосексуальні дії навіть між двома дорослими людьми вважалися аморальними та кримінальним злочином на всій території США. У 20 штатах США навіть існував закон, за яким можна було затримати будь-яку людину за підозрою у гомосексуальності.

Покаранням могло бути довічне утримання у психіатричній лікарні.

Першою, хто виступив проти такої політики країни, стала темношкіра трансгендерна жінка. Вона кинула камінь у поліцейського під час чергового рейду. Так розпочався п’ятиденний бунт із застосуванням сили проти активістів.

В цей час відбувся перший Прайд. Відтоді червень традиційно є місяцем про права ЛГБТ+ спільноти.

Pride Month 2023: яка ситуація в Україні

У світі Pride Month вважається чимось святковим, адже світова спільнота відзначає всі досягнення у сфері прав для ЛГБТ+ людей.

В Україні ж Pride Month залишається дійством, що нагадує: ЛГБТ+ спільнота все ще перебуває у контексті боротьби за права.

Тому поширено в Україні Pride Month також називають Маршем Рівності, адже в нас досі залишається актуальною правова сфера: про узаконення шлюбів, усиновлення дітей та рівних можливостей людей у таких союзах.

Що означають прапори ЛГБТ+ спільноти

Перший універсальний символ боротьби за рівність та права для ЛГБТ+ людей у ​​всьому світі з’явився на площі Організації Об’єднаних Націй у Сан-Франциско до Дня гей-прайду 25 червня 1978 року. Його розробив Гілберт Бейкер, відкритий митець-гей і активіст.

З роками кількість прапорів збільшилася відповідно до спектра ЛГБТ+ — лесбійки, бісексуали, трансгендери та інші розробили також власні прапори.

Прапор гордості Гілберта Бейкера

У 1977 році Гілберт Бейкер отримав завдання придумати прапор Прайду. Прапор став символічним, де кожен колір несе свій сенс: яскраво-рожевий — секс;

червоний — життя;

помаранчевий — лікування;

жовтий — сонячне світло;

зелений — природа;

бірюзовий — магія та мистецтво;

індиго — спокій;

фіолетовий — дух. Традиційний прапор гей-прайду Традиційний прапор гей-прайду, що має шість кольорів, використовується найчастіше. Прапор QPOC До традиційних кольорів також додають чорний та коричневий, як значення кольорових людей Queer. Прапор гордості прогресу Ідея поглибити сенси та включити ще більше гендерів до прапора гордості прогресу належить Даніелю Квазару. Значення кольорів у прапорі гордості прогресу таке: чорно-коричневий — квір-спільноти Black & Lantinx;

прапор трансгендерів — трансгендерні спільноти;

червоний — життя;

помаранчевий — зцілення;

жовтий — сонячне світло;

зелений — природа;

синій — гармонія та мир;

фіалка — дух. Прапор бісексуалів Цей прапор з’явився у 1998 році завдяки Майклу Пейджу. Він хотів привернути увагу до бісексуальності людей, де на стереотипні кольори для хлопців — голубий, та дівчат — рожевий, накладається ще лавандовий, як знак любові до обох статей. Значення кольорів прапору бісексуалів: рожевий — представляє потяг до осіб однієї статі;

фіолетовий — представляє потяг до двох статей;

синій — представляє потяг до тих, хто ідентифікує себе як іншу стать. Прапор пансексуалів