Продаж медичного обладнання: що клініці врахувати перед закупівлею

Коли йдеться про продаж медичного обладнання, завдання клініки — придбати не просто якісний апарат, а техніку, що відповідатиме реальним клінічним завданням та витримуватиме робоче навантаження. Помилка на етапі закупівлі може дорого коштувати й обернеться простоєм відділення, чергами чи додатковими витратами.

Тому обирати техніку слід дуже ретельно. Відштовхуватися потрібно насамперед від потреб медичного закладу. Якщо певна модель підходить для однієї клініки, то зовсім не значить, що вона буде ефективно працювати в іншому закладі.

Можливості апарату можуть виявитися недостатніми, а іноді й навпаки, перевершуватимуть очікування та потреби споживача. Чи варто переплачувати за техніку, якщо вимоги вдовольнить більш простий та доступний варіант?

Перш, ніж прийняти остаточне рішення, визначте:

які дослідження або процедури будуть виконуватися на конкретному обладнанні;

скільки пацієнтів проходитиме через кабінет;

чи передбачається в майбутньому збільшення навантаження.

Потрібна комплексна оцінка технічних характеристик. Ціна та кількість функцій у описі обладнання не дають повної картини. Фахівці неодмінно звертають увагу на ресурс компонентів, можливості модернізації, сумісність із витратними матеріалами та програмними системами.

Якщо передбачається встановлення складних систем, варто також заздалегідь уточнити вимоги до приміщення: електроживлення, вентиляції та кондиціонування, допустимі навантаження на підлогу, габарити обладнання, умови транспортування й монтажу. Не менш важливо перевірити можливість інтеграції обладнання з цифровою інфраструктурою клініки.

Сервіс має значення не менше за характеристики

Для лікарні простій обладнання — це не просто технічна проблема. Він супроводжується:

перенесенням обстежень;

зміною графіка роботи персоналу;

втратою доходу (якщо йдеться про комерційний заклад).

Враховуючи це, розглядаючи придбання того чи іншого обладнання, одразу варто уточнити умови гарантійного та післягарантійного обслуговування, доступність комплектуючих і порядок звернення до сервісної служби.

Постачальнику можна ставити будь-які питання, що стосуються комплектації, монтажу, особливостей введення, обладнання в експлуатацію та навчання персоналу, якщо воно передбачене для конкретної системи.

Закупівля медичної техніки — це підбір рішення для конкретного медичного закладу. Фахівці Deliver Medical працюють із медичним обладнанням для клінік і центрів та можуть допомогти підібрати техніку з оптимальними параметрами й комплектацією.

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