Хмари та сніг з дощем: прогноз погоди на Новий рік по всіх областях України

Точного прогнозу на зимові свята поки що немає. Його можна знайти в пошуковику за кілька днів до Нового року. Але те, що відомо зараз, — що у більшості міст країни гарних снігових кучугур та морозу чекати не варто.

Прогноз погоди на Новий рік по всіх областях України знайдеш у матеріалі

Прогноз погоди на Новий рік у Києві та області

У новорічні вихідні у столиці очікується мокрий сніг. Погода буде не дуже холодною: вдень від 0 до +2 °С, а вночі -1 °С,. 1 січня у Києві та області можуть бути опади та нульова температура.

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Прогноз погоди на Новий рік у Харкові

Погода потішить харків’ян опадами та теплом. Вдень буде +2 °С, а на ніч синоптики прогнозують сніг з дощем та мінусовою температурою. Зранку знову стане тепло. Термометр може відображати до +3 °С.

Погода на Новий рік 2023 в Одесі

Одесити теж зможуть порадіти теплу. У місті та області прогнозують температуру аж до +10 °С та дощ. У ніч із 31 грудня на 1 січня похолодає.

Стовпчик термометра опуститься до нуля. Але на ранок має бути тепліше та сонячніше (до +6 °С).

Погода на Новий рік 2023: Львів

Погода в одному з головних туристичних міст на Новий рік майже ніколи не змінюється.

Вже у суботу, 31 грудня, Львів очікує сніг з дощем та +2 °С.

Вночі буде холодніше — стовпчики термометра опустяться до нуля. Зранку буде до +3 °С.

Погода на Новий рік 2023: Закарпаття

На Закарпатті (Ужгород) будуть опади. Очікується дощ зі снігом. У суботу погода буде до +3 °С, у ніч до нуля градусів, а наступного дня — до +3 °С.

Погода на Новий рік 2023 у Рівному

Для мешканців міста Рівного погода приготувала подарунок — сніг на 1 січня! 31 числа опадів не прогнозують, градуси коливатимуться від -2 до +1 усі вихідні.

Це — чудова нагода для того, щоб зібрати всіх членів сім’ї і вирушити на прогулянку чи кататися на санчатах.

Погода на Новий рік у Луцьку

У суботу, 31 грудня, у місті та області синоптики не прогнозують опадів. Стовпчики термометра у цей день будуть від -2 до +1. А ось у новорічний ранок буде сніг та сонце з температурою від -1 до +2.

Івано-Франківськ

Мешканці Івано-Франківська зможуть насолодитися чудовою погодою напередодні 2023 року. У суботу не буде дощу, снігу, вітру та морозу (від -3 до +2 °С). А в неділю -1, +3 і теж без опадів.

Прогноз погоди на Новий рік по всіх областях України: Тернопіль

У Тернополі перед новорічною ніччю буде сонячно. Температура у місті підійматиметься від -3 до +1. Опадів у неділю теж не передбачається (від -2 до +2 °С).

Прогноз погоди на Новий рік: Чернівці

Весь тиждень перед святами у Чернівцях буде мінлива погода: від дощу до снігу.

А ось у суботу та неділю має бути сонячно, без опадів.

Стовпчики термометра будуть підійматися цими днями від -3 до +3 °С.

Прогноз погоди на Новий рік 2023: Хмельницький

У Хмельницькій області на новорічні вихідні опадів також не має бути. При цьому синоптики пророкують сонячну погоду. У суботу температура буде від -4 до +1 °С, а в неділю — від -3 до +1 °С.

Погода на Новий рік у Житомирі

Сонячну погоду мешканцям Житомира очікувати не варто.

У суботу, 31 грудня, буде досить похмуро. З -3 може потеплішати до 0.

У неділю дива також не станеться: від -3 до +2, ще й дощ. Але це ще не точні дані. До Нового року все може кардинально змінитися!

Погода на Новий рік: Вінниця

У Вінниці два дні поспіль буде сонячно та тепло.

Як прогнозують синоптики, у суботу буде температура від -4 до 0, а в неділю — від -3 до -2 та сніг.

Але радіти сніжинкам та морозу доведеться не довго: на заміну гарним пейзажам прийде сльота, бо з понеділка весь тиждень очікуються дощі та плюсова температура.

Прогноз погоди на Новий рік 2023: Чернігів

Мешканці Чернігова 31 грудня, збираючись за продуктами до новорічного столу, мають тепліше одягатися. У цей день очікується дощ. Вже на ранок потеплішає: від -2 до +1. Також у неділю варто чекати на дощі.

Прогноз погоди на Новий рік: Черкаси

У Черкасах снігу на Новий рік може не бути. Температура у суботу буде від -4 до +1 °С, без опадів. На ранок, 1 січня, йтиме дощ. Також потеплішає від -1 до +2.

Прогноз погоди на Новий рік по всіх областях України: Суми

На мешканців Сумської області у суботу, 31 грудня, чекає сніг та температура від -4 до -1.

На ранок Нового року варто чекати таку саму погоду.

У перший тиждень Нового року сніг йтиме практично щодня, крім вівторка, 3 січня. Синоптики прогнозують сильний дощ.

Прогноз погоди на Новий рік 2023: Полтава

У Полтаві 31 грудня без опадів. Температура триматиметься на рівні від -5 до 0. У неділю Новий рік подарує містянам сніг та чудову погоду! Від -3 до 0 °С.

Прогноз погоди на Новий рік: Кропивницький.

У місті Кропивницький та Кіровоградській області 31 грудня буде дуже сонячно. Температура підніметься від -4 до +1. А на ранок, 1 січня, піде дощ. Його супроводжуватиме температура від 0 до +2.

Прогноз погоди на Новий рік по всіх областях України: Миколаїв

31 грудня у Миколаєві можливі невеликі опади у вигляді дощу. Температура у цей день буде від -1 до +5. На ранок знову йтиме дощ, але значно потеплішає — від +4 до +6.

Прогноз погоди на Новий рік: Дніпро

У неділю у Дніпрі не буде опадів. Стовпчики термометра піднімуться від -4 до +2. На новорічний ранок буде сніг із морозом. Синоптики прогнозують похолодання (від -2 до +1 °С).

Прогноз погоди на Новий рік 2023: Херсон

У Херсоні на Новий рік буде невеликий дощ. У суботу температура від +1 підніметься до +6. У неділю прогнозують температуру повітря від +4 до +6 °С.

Прогноз погоди на Новий рік по всіх областях України: Запоріжжя

У Запорізькій області та місті на новорічні свята опадів поки що не чекають. 31 грудня температура буде від -3 до +3. А ось у неділю має трохи потепліти — від -1 до +4.

Погода на тимчасово окупованих територіях України

У Донецьку очікується сніг на новорічні свята. У суботу від -3 до 0, а в неділю від -4 до -1.

Погода в Луганську буде також сніговою. Усі вихідні температура термометра підійматиметься від -4 до -1.

В АР Крим на свята варто очікувати дощу та температуру повітря від +2 до +5 °С.

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