Щоб завжди був(-ла) біля керма: привітання з Днем автомобіліста 2022

День автомобіліста святкують в Україні всі, хто водить машину. Але історія свята стосується далеко не тільки власників авто.
Коли святкують День автомобіліста та яка його історія? Найкращі привітання з Днем автомобіліста у віршах, прозі та картинках дивись прямо зараз.
30 жовтня 2022 року ми вітаємо всіх, хто вміло водить своє авто. Досвідчені водії святкують цю дату восени, в останню неділю жовтня.
День автомобіліста 2022 року має свою історію.
День автомобіліста 2022 року має свою історію.
День автомобіліста офіційно називають Днем працівника автомобільного та міського транспорту.
Спочатку в Україні з Днем автомобіліста вітали спеціалізованих працівників: вантажоперевізників, автобусних, трамвайних, тролейбусних водіїв.
Тепер же вітають таксистів та всіх тих, хто водить авто.
Тепер же вітають таксистів та всіх тих, хто водить авто.
Також важливо цього дня привітати тих, хто лагодить машини: сервісних співробітників, людей, які займаються ремонтом транспортних засобів, та їх виробників.
Тобто святкують День автомобіліста України шиномонтажники, механіки, автомобільні інженери та конструктори, керівники та співробітники різних транспортних підприємств.
Фото – Unsplash
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Нехай колеса в автомобілі будуть твоїми власними колесами фортуни. Нехай тебе переслідує удача, щастя, успіх та добро!
Не забувай міняти гуму на колесах, завжди май повну аптечку та вогнегасник! З Днем автомобіліста!
З Днем автомобіліста! Сьогодні насамперед хочу побажати тобі миру, світла та тепла. Міцного тобі здоров’я, яскравих днів, веселих поїздок!
Будь завжди впевненим(-ою) на дорозі та май міцні шини, справний мотор та мінімальний автопробіг! Нехай доля завжди береже тебе від поганих доріг та важких перешкод.
Зі святом! Бажаю фуру щастя, самоскид везіння та маленький бардачок негараздів. Нехай твоя машина ніколи не ламається, а колеса завжди будуть міцними та сильними. З Днем автомобіліста!
Від щирого серця вітаю тебе з Днем автомобіліста! Нехай всі дороги для тебе будуть широкими та відкритими! Зеленого світла тобі у кожній поїздці та починаннях!
Нехай кожна поїздка приносить лише позитив, добро та удачу! Зі святом!
З Днем автомобіліста! Нехай у твоєму житті, як і на дорогах, буде менше знаків, які щось забороняють. Цікавих історій, кохання, позитивних пригод та миру! Зі святом!
Вітаю! Нехай за кожної перевірки ТрО у тебе завжди буде під рукою паспорт. Нехай ніколи не буде жодних перешкод та проблем. Менше ремонтів і більше легкості! З Днем автомобіліста!
Щоб завжди у темряві горіли фари,
Щоб штрафи взагалі не давали,
Ніколи закони не порушуй
І будь сильним, класним, мужнім!
Щоб не було поганих доріг,
Ніколи не ламав ти ніг,
Щоб тільки сильний позитив,
Твій шлях, як маселком, змастив.
Цікавих пригод і хороших доріг,
Аби нікого не збивав з ніг,
Щоб мир настав настільки швидко,
Як ти катаєш: є, й не видко!
Щоб річкою лилось ігристе,
Щоб їздив ще ти років 300!
Аби не було перешкод
І класно їздив весь народ!
Читай, як безпечно їздити в умовах низької видимості.
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