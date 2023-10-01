Подорожі та натхнення

Кращі за героїв Marvel! Привітання з Днем захисників та захисниць України 2023

Анна Голішевська, редакторка сайту 01 Жовтня 2023, 07:41
День захисників і захисниць України 2022
Фото: Сайт президента України

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