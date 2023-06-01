Привітання з першим днем літа 2023: актуальні привітання у віршах та прозі

Літо — улюблена пора року для багатьох людей. Вона асоціюється у нас із морем, тримісячним святом світла, тепла, радості та пікніків.

На жаль, у наш час поки що не можна насолодитися теплими хвилями Чорного чи Азовського морів, адже узбережжя останнього повністю окуповане росіянами, а чорноморське — недоступне через мінну небезпеку та загрозу ракетного обстрілу.

Але є й інші літні радощі, які у нас не зможуть забрати: вечірні прогулянки з найріднішими, обіди на літниках та ін. Якщо ти шукаєш привітання з першим днем літа у віршах та прозі — читай їх просто зараз!

Привітання з початком літа у прозі

Вітаю з першим днем ​​літа! З часом бронзової засмаги та краси, безмежних веселощів у променях сонячного світла. Бажаю фруктового настрою червня, медового щастя липня та строкатих надій серпня! Нехай кожен день буде яскравим, незабутнім та спокійним!

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Зі святом! Бажаю миру, кохання, гарного настрою й теплої погоди! Бажаю тобі радості та мирних днів. Нехай ти й твоя сім’я завжди будете в безпеці!

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З першим літнім днем! Бажаю тобі мирних світанків, спокійних вечорів та тихих ночей. Нехай кожен день літа дарує тобі лише позитивні та яскраві емоції, щастя та радість!

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З першим днем ​​літа! Нехай воно буде яскравим та незабутнім, адже літо — це маленьке життя!

Привітання з першим днем літа у віршах

***

Нарешті настало літо довгоочікуване:

Казкове, тепле, миле, бажане.

З першим днем прекрасної пори всіх вас вітаю.

Теплих, лагідних хвилин літа вам бажаю.

***

Нарешті настало

Літо довгоочікуване:

Казкове, тепле,

Миле, бажане.

З першим днем пори прекрасної

Тебе вітаю.

Теплих, лагідних хвилин

Літа я бажаю.

***

Нарешті знову літо,

Перший день зустрічаємо ми,

У цю пору беззавітно

І шалено закохані.

Літа яскравого бажаю,

Моря, сонця, теплоти,

Літо — це маленька казка,

Сплеск емоцій, доброти.

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