Привітання з першим днем літа 2023: актуальні привітання у віршах та прозі

Літо — улюблена пора року для багатьох людей. Вона асоціюється у нас із морем, тримісячним святом світла, тепла, радості та пікніків.
На жаль, у наш час поки що не можна насолодитися теплими хвилями Чорного чи Азовського морів, адже узбережжя останнього повністю окуповане росіянами, а чорноморське — недоступне через мінну небезпеку та загрозу ракетного обстрілу.
Але є й інші літні радощі, які у нас не зможуть забрати: вечірні прогулянки з найріднішими, обіди на літниках та ін. Якщо ти шукаєш привітання з першим днем літа у віршах та прозі — читай їх просто зараз!
Вітаю з першим днем літа! З часом бронзової засмаги та краси, безмежних веселощів у променях сонячного світла. Бажаю фруктового настрою червня, медового щастя липня та строкатих надій серпня! Нехай кожен день буде яскравим, незабутнім та спокійним!
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Зі святом! Бажаю миру, кохання, гарного настрою й теплої погоди! Бажаю тобі радості та мирних днів. Нехай ти й твоя сім’я завжди будете в безпеці!
З першим літнім днем! Бажаю тобі мирних світанків, спокійних вечорів та тихих ночей. Нехай кожен день літа дарує тобі лише позитивні та яскраві емоції, щастя та радість!
З першим днем літа! Нехай воно буде яскравим та незабутнім, адже літо — це маленьке життя!
Нарешті настало літо довгоочікуване:
Казкове, тепле, миле, бажане.
З першим днем прекрасної пори всіх вас вітаю.
Теплих, лагідних хвилин літа вам бажаю.
Нарешті настало
Літо довгоочікуване:
Казкове, тепле,
Миле, бажане.
З першим днем пори прекрасної
Тебе вітаю.
Теплих, лагідних хвилин
Літа я бажаю.
Нарешті знову літо,
Перший день зустрічаємо ми,
У цю пору беззавітно
І шалено закохані.
Літа яскравого бажаю,
Моря, сонця, теплоти,
Літо — це маленька казка,
Сплеск емоцій, доброти.
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