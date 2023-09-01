Привітання з першим днем осені: як оригінально поздоровити родичів, друзів та колег

В перший день осені не всі радіють настанню більш прохолодної пори, початку навчального року та іншим речам, які приносить з собою цей золотий час.
Адже сум за літом — невіддільна частина вранішньої туги, яка огортає нас зранку 1 вересня. Однак навіть після закінчення теплого літа ми продовжуємо вітати один одного з початком нової пори року. З першим днем осені: привітання у віршах та прозі — читай у матеріалі.
Вітаю з першим днем осені! Нехай ця незвичайно красива пора стане початком чогось неймовірно чудового у твоєму житті. Щоб ця осінь яскравими фарбами намалювала тобі щастя та любов, перемогу та яскраві спогади, віру та любов! Щоб у променях осіннього сонця ніжилося твоє серце, а вітер добрих змін не обминав твою душу.
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Я вітаю з початком осені й бажаю яскравих фарб, впевненості та кохання. Нехай душа наповнюється осіннім спокоєм, звуками м’якого шурхоту листя, потічками світлих надій. Нехай у твоєму будинку буде тепло, затишно і гармонійно, не дивлячись на погоду.
Вітаю з першим днем осені! Нехай на казку перетворяться дні сріблястого павутиння і яскравих фарб природи, нехай почуттям невимовної радості й відчуттям справжньої свободи наповниться душа. Хай твоє серце відкриє двері в добру країну осінніх пригод і поетичних рядків.
Вітаю! Нехай ця осінь принесе тобі яскраві враження, достаток, сімейний добробут й душевний спокій. Нехай вона тішить тебе своїми дарами, буде гармонійною та теплою. З першим днем осені!
З приходом осені! Бажаю, аби ця осінь була теплою, яскравою, барвистою і незабутньою. Щоб твоя душа відчувала тільки наповненість, яскраві фарби та спокій. Аби в ній ніколи не було місця для смутку, а літні спогади гріли душу в найхолодніші дні.
В осінню пору більше хочеться тепла,
І слова, що так душу зігріває!
Щоб та людина поруч нас була,
Яка по-справжньому, із трепетом кохає!
Адже не зігріє серця теплий плед,
Не допоможе навіть і багаття,
Тут треба мати вогник у душі насамперед
Цього не зробить чай чи тепле шмаття.
Сьогодні нас усіх стрічає осінь —
Красива, фантастична, золота!
І вересневі ранки — теплі, босі,
І вечори, й холодна ніч густа…
І кава ароматна на світанні,
І неба ясно-синя височінь…
Нехай ця осінь втілює бажання,
Тож відпускай ці мрії вдалечінь!
А осінь вже ступає на поріг
І квіти пожовтіли неозоро…
Хай буде у твоїм серці назавжди
Дорога встелена лиш теплою росою!
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