Свята

З Прощеною неділею 2023! Сердечні й теплі привітання у віршах і прозі

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 18 Лютого 2023, 08:30
Привітання з Прощеною неділею 2023: у віршах та прозі
Фото: Pexels

Більше новин
18-річний волонтер проїхав на велосипеді з Іспанії до України
З Барселони до Ужгорода на велосипеді! Як 18-річний іспанець вирішив підтримати Україну
Актор Марк Гемілл оголосив про розіграш на підтримку України
Постер за мотивами Зоряних війн за донат — актор Марк Гемілл оголосив про розіграш на підтримку України
гінеколог
Незацікавленість та лікування наосліп: вісім “червоних прапорців”, які свідчать про некомпетентність гінеколога
пастила
Користь для здоров’я, насолода — для душі: рецепт приготування пастили в домашніх умовах
Дивитись більше

Матеріали по темі

Млинці
Масляна 2023: традиції та як святкують в Україні
Привітання з Прощеною неділею 2023 в картинках, віршах та прозі
Простіть мене, і я прощаю! Щирі привітання з Прощеною неділею в картинках
Церковні свята в лютому 2023: календар постів
Стрітення, М’ясопусна субота і початок Великого посту — церковні свята в лютому 2023
Відпочинок
Перенесення свят 2023: чи відпочиватимуть українці у будні дні, якщо на них припадає державне свято

Відео
0:03:40
18-річний волонтер проїхав на велосипеді з Іспанії до України

З Барселони до Ужгорода на велосипеді! Як 18-річний іспанець вирішив підтримати Україну
Мюнхенська безпекова конференція 2023 - перші результати
Українській перемозі немає альтернативи — як проходить Мюнхенська безпекова конференція
карта бойових дій 18 лютого 2023
Карта бойових дій 18 лютого 2023 в режимі онлайн: яка ситуація на фронті та аналітика ISW
0:04:15
село Лісна Харківська область
Трагедія села Лісне. Як місцеві власноруч відновлюють обстріляні будинки
0:04:23
Як працюють мобільні вогневі групи в Київській області
Маневровість, непомітність та спритність нашої ППО — як працюють мобільні вогневі групи
0:04:05
Марганець Дніпро
“І вдень, і вночі чуєш гради!” Окупанти обстрілюють Марганець посеред білого дня
0:05:24
Як отримати гроші на ремонт будинку — програма Віднови дім
Віднови своє житло! Як мешканцям та ОСББ отримати грант на ремонт будинку
0:03:40
Навчання ЗСУ
Наш кордон під захистом! Як тренуються ЗСУ на Рівненщині
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
0:14:25
Катівні окупантів
Після цієї ями вижили одиниці! Від історій полону на Харківщині мороз по шкірі
Більше відео
Хачапурі рецепт від Аліка Мкртчяна
Читати далі
Хачапурі по-аджарськи від Аліка Мкртчяна. Після нього і до ресторану йти не варто

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь