З Прощеною неділею 2023! Сердечні й теплі привітання у віршах і прозі

Незабаром християни відзначатимуть Прощену неділю. Цього року вона випадає на 26 лютого. Вікна підготували для тебе привітання з Прощеною неділею у віршах та прозі. Обирай ті, які сподобалися найбільше, та надсилай рідним і близьким.

З Прощеною неділею 2023! Привітання в прозі

У цей світлий день прошу пробачити мені! Нехай усі образи, сварки, слова залишаться в минулому! За всі помилки, грубість та неприємні розмови вибачте, і нехай простить вас Бог!

У Прощену неділю я щиро прошу мене за все пробачити. Прошу залишити все погане в минулому, прошу не згадувати про сварки та образи, прошу не шкодувати і не сумувати. Бажаю, щоб у серці жило щастя, щоб душа була сповнена гармонії та натхнення, щоб кохані та дорогі серцю люди завжди були поряд з тобою.

Я прошу пробачення в тебе за всі провини, які тебе образили чи розчарували. Тобі ж дарую своє прощення. Нехай Бог оберігає тебе від бід і дарує здоров’я та достаток. Нехай ангели висвітлюють твою життєву дорогу яскравим світлом.

Вміння прощати і просити пробачення притаманне справжньому християнину. То нехай у цей чудовий день воно буде з тобою! З Прощеною неділею!

З Прощеною неділею! Нехай цей день принесе прощення і мир в дім, подарує здоров’я, терпіння, вміння співчувати та пробачати одне одного!

Привітання з Прощеною неділею у віршах

Нехай, мов полум’я, прощення

Спалить все зло й тягар образ.

І хай не буде важко в серці,

Душа хай не болить у нас.

Я зовсім не соромлюся

Прощення попросити,

Адже якщо нема образи —

На світлі легше жити.

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Всіх цієї неділі

Господь велів прощати,

Творити добро і світлом

Життя наше прикрашати.

Я від душі прошу пробачення

За біль, відчай і рани,

Необережні слова,

За всі помилки і обмани!

Почнімо все спочатку,

Без сліз і без образ,

І в наших душах щастя

Поселиться ураз.

Неділя Прощена дарує

Нам надію на мир та любов.

Всі помилки Господь нам прощає,

Виливаючи свою милість знову.

Нехай добро множиться в житті,

Душу нехай наповнює тепло,

Нехай для смутку не буде причини

І завжди буде в душі тепло!

Непомітно день за днем

Тихесенько ми живемо

Й уваги не звертаємо,

Як близьких ображаємо,

Дано в році нам день цілий —

Тихий, світлий і недільний,

Щоб пробачення попросити

І образи відпустити.

Раніше ми розповідали, коли Прощена неділя 2023 і як правильно просити пробачення.

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