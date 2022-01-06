Привітання з Різдвом: оригінальні картинки від Вікон

Різдво вже на порозі. На Святвечір збирається чи не вся родина. За столом лунають слова подяки та привітання.
А що робити, якщо твої рідні та друзі далеко і ти не можеш їх привітати особисто?
Правильно — відправити листівку. Нині, коли ми живемо в час цифрових технологій не треба бігти на пошту та чекати кілька днів, поки листівка прийде.
Можна відправити електронну листівку за допомогою соціальних мереж чи месенджеру.
Для зручності всі відповідні картинки можна знайти на файлообміннику за посиланням.
Завантажуй їх, аби отримати листівки у відмінній якості, поширюй серед рідних. Бажаємо затишного Різдва!
А щоб Різдво було вдалим, на столі має бути смачна кутя! Нагадаємо, що раніше ми писали про рецепти куті від зірок СТБ. Традиційні та нові оригінальні рецепти.