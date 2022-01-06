Привітання з Різдвом: оригінальні картинки від Вікон

Різдво вже на порозі. На Святвечір збирається чи не вся родина. За столом лунають слова подяки та привітання.

А що робити, якщо твої рідні та друзі далеко і ти не можеш їх привітати особисто?

Правильно — відправити листівку. Нині, коли ми живемо в час цифрових технологій не треба бігти на пошту та чекати кілька днів, поки листівка прийде.

Можна відправити електронну листівку за допомогою соціальних мереж чи месенджеру.

Вікна підготували для тебе привітання з Різдвом у картинках. Завантажуй та надсилай!















Для зручності всі відповідні картинки можна знайти на файлообміннику за посиланням.

Завантажуй їх, аби отримати листівки у відмінній якості, поширюй серед рідних. Бажаємо затишного Різдва!

А щоб Різдво було вдалим, на столі має бути смачна кутя! Нагадаємо, що раніше ми писали про рецепти куті від зірок СТБ. Традиційні та нові оригінальні рецепти.