Сезон от-от закінчиться! Які страви треба встигнути приготувати влітку

Літо вже наближається до кінця, а це означає закінчення овочевого сезону. Поки ще на ринку чи у супермаркеті можна придбати свіжі овочі та фрукти, треба ловити момент.
Нутриціологиня Анастасія Голобородько поділилася переліком страв, які ще можна встигнути приготувати влітку.
Овочі варто запекти, а потім зняти обгорілу шкірку. Додати оливкову олію та посолити.
Якщо ти не маєш змоги приготувати овочі на вулиці, підійде звичайна духовка, але тоді треба виставити максимальну температуру.
Найпопулярніша страва з кабачків — оладки. Нутриціологиня радить робити такі оладки основою сніданків та додавати в них яйце, а от про борошно — забути. Щоб кабачки менше розпадалися без борошна, треба відтискати зайву вологу, використовувати тоненьку лопатку та хорошу пательню.
Смажити кабачкові оладки без борошна — діло практики. Тому поки ти навчаєшся, можна використовувати нутове або лляне борошно.
До салату треба додати охолоджену печену картоплю, цикорій, в’ялені оливки та свіжий часник. Заправити оцтом та гірчицею.
Змішати шпинат, інший листовий салат та тонко нарізаний свіжий буряк. Також можна додати ожину чи грейпфрут. Заправити сіллю й тахіні.
Зараз саме врожай помідорів. Деякі з них перестигають, але не варто їх викидати, бо можна приготувати смачну пасту.
Для соусу: домашня томатна паста, томлена три години, оливки, цедра лимона.
Для соусу: домашня томатна паста, томлена три години, оливки, цедра лимона.
Можна зробити корисний вегетаріанський бургер із запеченими баклажанами. “Булочку” зробити з відвареного пшона, лісових грибів та цибулі. А баклажан використати як начинку.
Нутриціологиня радить приготувати на вугіллі рибу або дієтичне м’ясо та додати до них сезонні овочі: цвітну капусту, стручкову квасолю та кунжут.
Здорове харчування починається зі сніданку! Саме від нього залежить наше самопочуття протягом дня. Раніше Анастасія Голобородько дала кілька порад для здорових сніданків.
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