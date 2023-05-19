Новачкам і досвідченим водіям: усе про реєстрацію авто в Україні

Кожен транспортний засіб треба реєструвати. Це передбачено законодавством України ст. 121 ч. 6. Якщо ж цього не зробити й керувати незареєстрованим транспортним засобом, то стягується штраф.
При першому порушенні сума штрафу становить від 170 до 255 грн, при повторному — від 255 до 510 грн. Крім цього, за порушення можуть прописати громадські роботи від 30 до 40 годин з оплатним вилученням транспортного засобу.
Тож, що передбачає процедура реєстрації авто, як це зробити в Україні і якою буде вартість послуги, знайдеш у матеріалі.
З 14 грудня 2022 року в Україні набули чинності нові правила реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Це зробили для підвищення зручності процедури.
Так, згідно з постановами № 1019 та № 1299, реєстрація автомобіля в Україні тепер проходить у два етапи, а отримання пластикового водійського посвідчення стало необов’язковим.
Щоб зареєструвати автомобіль в Україні, тобі треба:
Детальніше про обидва етапи реєстрації, перелік потрібних документів та вартість процедури знайдеш далі.
Експертне дослідження проводиться працівниками Експертної служби МВС для того, щоб визначити справжність ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів.
За результатами проведеного дослідження, фахівці складають висновок. Документ дійсний протягом 10 діб з дня його внесення до електронного реєстру.
Отримати реєстраційні послуги можна будь-де незалежно від місця проживання.
Зауваж: якщо ти реєструєш новий транспортний засіб, то проходити експертне дослідження непотрібно. Слід одразу перейти до документальної реєстрації.
Зауваж: якщо ти реєструєш новий транспортний засіб, то проходити експертне дослідження непотрібно. Слід одразу перейти до документальної реєстрації.
Зареєструвати придбаний транспортний засіб можна у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС або через портал державних послуг Дія. Щоб отримати послугу слід подати паперовий чи електронний пакет документів.
Документи мають посвідчувати особу заявника та підтверджувати правомірність отримання транспортного засобу. Ось конкретний перелік:
Якщо ти подаєш альтернативні документи посвідчення особи, в яких відсутні відомості про зареєстроване місце проживання, слід додатково подати або показати довідку, де зазначено фактичне місце проживання.
Зробити це можна як в паперовому, так і в електронному варіанті через портал Дія.
Транспортні засоби, що належать декільком фізичним або юридичним особам, за їх письмовою заявою реєструються за однією з таких осіб.
У разі відсутності одного зі співвласників реєстрація транспортних засобів проводиться на підставі його письмової заяви. Справжність підпису співвласника засвідчується нотаріально.
Орієнтовна вартість послуги реєстрації авто із видачею номерного знака становить:
Також слід врахувати можливу комісію від банків.
На зареєстровані транспортні засоби МВС повинно видати тобі такий перелік документів:
Ще один обов’язковий пункт після придбання авто — страховка. Читай, як оформити страхування на авто та які документи для цього потрібні.
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