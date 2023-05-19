Новачкам і досвідченим водіям: усе про реєстрацію авто в Україні

Кожен транспортний засіб треба реєструвати. Це передбачено законодавством України ст. 121 ч. 6. Якщо ж цього не зробити й керувати незареєстрованим транспортним засобом, то стягується штраф.

При першому порушенні сума штрафу становить від 170 до 255 грн, при повторному — від 255 до 510 грн. Крім цього, за порушення можуть прописати громадські роботи від 30 до 40 годин з оплатним вилученням транспортного засобу.

Тож, що передбачає процедура реєстрації авто, як це зробити в Україні і якою буде вартість послуги, знайдеш у матеріалі.

Реєстрація та перереєстрація авто в Україні: схема процедури

З 14 грудня 2022 року в Україні набули чинності нові правила реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Це зробили для підвищення зручності процедури.

Так, згідно з постановами № 1019 та № 1299, реєстрація автомобіля в Україні тепер проходить у два етапи, а отримання пластикового водійського посвідчення стало необов’язковим.

Щоб зареєструвати автомобіль в Україні, тобі треба:

Звернутися до Експертної служби МВС. Вони нададуть висновок щодо стану транспортного засобу. Результати комісії дійсні упродовж 10 днів, тож за цей час тобі треба перейти на другий етап реєстрації. Звернутися до територіального сервісного центру МВС та пройти документальну процедуру реєстрації.

Детальніше про обидва етапи реєстрації, перелік потрібних документів та вартість процедури знайдеш далі.

Експертна оцінка: усе про процедуру

Експертне дослідження проводиться працівниками Експертної служби МВС для того, щоб визначити справжність ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів.

За результатами проведеного дослідження, фахівці складають висновок. Документ дійсний протягом 10 діб з дня його внесення до електронного реєстру.

Отримати реєстраційні послуги можна будь-де незалежно від місця проживання.

Коли треба проводити експертну оцінку

при відновленні свідоцтва про реєстрацію, якщо воно було видане до 01.09.2019 року;

при перереєстрації транспортного засобу з одного власника на іншого;

при реєстрації вживаного транспортного засобу, який привезли з-за кордону;

при перереєстрації після успадкування, якщо свідоцтво попередньому власнику було видано до 01.09.2019 року;

при перереєстрації транспортного засобу через зміну кольору чи переобладнання, крім встановлення ГБО;

при знятті з обліку: виїзд на постійне місце проживання за кордон, продаж за кордон, зміна органу реєстрації.

Зауваж: якщо ти реєструєш новий транспортний засіб, то проходити експертне дослідження непотрібно. Слід одразу перейти до документальної реєстрації.

Документальна реєстрація авто

Зареєструвати придбаний транспортний засіб можна у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС або через портал державних послуг Дія. Щоб отримати послугу слід подати паперовий чи електронний пакет документів.

Документи мають посвідчувати особу заявника та підтверджувати правомірність отримання транспортного засобу. Ось конкретний перелік:

Паспорт громадянина України. Якщо паспорта немає з певних причин, дозволять пройти реєстрацію такі посвідчення особи:

тимчасове посвідчення громадянина України; посвідка на постійне проживання; посвідка на тимчасове проживання; посвідчення біженця; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

Реєстрація місця проживання. Якщо ти надаєш ID-карту, то слід прикріпити ще й довідку про реєстрацію місця проживання, якщо таких даних не занесено у базу.

Якщо ти подаєш альтернативні документи посвідчення особи, в яких відсутні відомості про зареєстроване місце проживання, слід додатково подати або показати довідку, де зазначено фактичне місце проживання.

Зробити це можна як в паперовому, так і в електронному варіанті через портал Дія.

Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта;

Документ, що підтверджує повноваження представника, якщо ти здійснюєш звернення через уповноваженого представника;

Документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу;

Для первинної реєстрації авто слід надати документ, де зазначена вартість транспортного засобу;

Документ щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху (для первинної реєстрації або перереєстрації у зв’язку із встановленням ГБО);

Платіжні документи з кодом проведеної операції, відміткою банку, відділення поштового зв’язку про внесення плати, яку можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій ;

У разі оформлення договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС, слід надати оцінну або середньоринкову вартість транспортного засобу та документ про сплату податку на дохід від продажу.

Висновок про експертне дослідження транспортного засобу. Його буде внесено до електронного реєстру.

Транспортні засоби, що належать декільком фізичним або юридичним особам, за їх письмовою заявою реєструються за однією з таких осіб.

У разі відсутності одного зі співвласників реєстрація транспортних засобів проводиться на підставі його письмової заяви. Справжність підпису співвласника засвідчується нотаріально.

Вартість реєстрації авто в Україні

Орієнтовна вартість послуги реєстрації авто із видачею номерного знака становить:

для транспортних засобів усіх категорій — 862 грн;

для мототранспорту — 634 грн;

для причепів — 623 грн;

для мопедів або окремих їх агрегатів становить — 605 грн.

Також слід врахувати можливу комісію від банків.

Що після реєстрації? Який перелік документів ти маєш отримати

На зареєстровані транспортні засоби МВС повинно видати тобі такий перелік документів:

свідоцтво про реєстрацію;

два номерні знаки на автотранспорт;

один номерний знак на мототранспорт, мопед, причіп та напівпричіп;

дозволи на встановлення на транспортних засобах спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв.

Ще один обов’язковий пункт після придбання авто — страховка. Читай, як оформити страхування на авто та які документи для цього потрібні.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.