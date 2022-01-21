“Розумні” окуляри й робот, що допомагає хворим дітям — найкращі наукові досягнення 2021 року

Людство прогресує і не стоїть на місці. Створюються все нові й нові прилади для полегшення життя та проводяться нові дослідження, щоб подолати хвороби.
2021 рік теж був плідним на такі наукові досягнення. Ми розповімо про п’ять найкращих наукових досягнень минулого року.
Робот Робін — це робот, що допомагає хворим діткам.
Цього робота винайшли у Вірменії, й діти відразу його полюбили. А журнал Time визнав його одним із найкращих винаходів 2021 року.
Цього робота винайшли у Вірменії, й діти відразу його полюбили. А журнал Time визнав його одним із найкращих винаходів 2021 року.
Робін уміє поліпшувати настрій маленьким пацієнтам, адже зчитує й аналізує їхні емоції.
В журналі пишуть, що восьмирічна хвора на пневмонію дівчинка не їла майже два дні.
Тоді їй до кімнати привели Робіна.
Приблизно після 20 хвилин обговорення улюблених тварин і гри у Spy Робін попрощався, пообіцявши повернутися, тільки якщо пацієнт поїсть.
Приблизно після 20 хвилин обговорення улюблених тварин і гри у Spy Робін попрощався, пообіцявши повернутися, тільки якщо пацієнт поїсть.
Find out why Robin the Robot is one of TIME’s Best Inventions of 2021 https://t.co/ALZX06fcjF pic.twitter.com/ps2uIT6mcb— TIME (@TIME) November 10, 2021
Find out why Robin the Robot is one of TIME’s Best Inventions of 2021 https://t.co/ALZX06fcjF pic.twitter.com/ps2uIT6mcb
Також робот Робін допомагає дітям не боятися лікувати зуби.
Розробник проекту і програміст Арег Гаспарян каже, що команда не один рік працює над роботом, а для його створення була залучена команда психологів.
Ще трішки й, здається, на Марс відправлятимуть прямі рейси з Землі! Космос стане доступним для всіх охочих.
У квітні 2021 року на поверхню червоної планети сів апарат Perseverance. Разом з ним прибув гелікоптер Ingenuity.
Вчені не покладали на нього великих надій. Цей гвинтокрил мав здійснити всього п’ять польотів за 30 марсіанських днів.
Вчені не покладали на нього великих надій. Цей гвинтокрил мав здійснити всього п’ять польотів за 30 марсіанських днів.
Метою проекту було з’ясувати, чи може гвинтокрил працювати в марсіанській атмосфері.
Як виявилося — може, ще й дуже добре.
Ingenuity пережив зміну пір року та допомагав марсоходу у вивченні планети.
Гвинтокрил здійснив уже 18 вильотів, підіймався на висоту 12 метрів, летів зі швидкістю 18 км/год, подолав відстань 3,6 км і провів у польоті 30 хвилин.
Гвинтокрил здійснив уже 18 вильотів, підіймався на висоту 12 метрів, летів зі швидкістю 18 км/год, подолав відстань 3,6 км і провів у польоті 30 хвилин.
Апарат автоматичний: керівники відправляють команди, а вертоліт їх виконує сам.
Шпигунські окуляри, про які мріяла в дитинстві кожна дитина, тепер стали реальністю.
У вересні Meta презентувала “розумні” окуляри Ray-Ban Stories, які вміють знімати фотографії та відео, ділитися цим контентом в соцмережах, слухати музику чи телефонувати.
Цей пристрій розробили разом Facebook і EssilorLuxottica Ray-Ban Stories.
Такі окуляри коштують приблизно $300 і нині доступні в США, Австралії, Канаді, Ірландії, Італії та Великобританії.
Оснащення окулярів:
Цей пристрій здатний допомогти людям з дислексією та тим, хто має серйозні проблеми з зором.
OrCam Read Smart — це дуже складна смарт-камера на основі штучного інтелекту, яка миттєво зчитує будь-який друкований або цифровий текст.
Цим гаджетом можна керувати за допомогою однієї кнопки.
Також пристрій розуміє голос користувача і може виконувати деякі команди.
Джерело фото: сайт lowvisionsource.com
Оманливі ілюзії вийшли на новий рівень свого розвитку. Тепер до голограми можна доторкнутися, як до справжнього об’єкта, і рука не проходитиме крізь неї, як у фільмах.
Дослідники Університету Бригама Янга з американського штату Юта розробили технологію, яка проектує об’ємне зображення безпосередньо в повітрі.
Дослідники Університету Бригама Янга з американського штату Юта розробили технологію, яка проектує об’ємне зображення безпосередньо в повітрі.
Їм вдалося створити справжню 3D-картинку у відкритому просторі.
Система не просто показує об’ємні малюнки у повітрі, а змушує їх рухатись і навіть взаємодіяти з іншими об’єктами.
Але варто зазначити, що розміри цих об’єктів настільки маленькі, що треба використовувати макрокамеру.
Але варто зазначити, що розміри цих об’єктів настільки маленькі, що треба використовувати макрокамеру.
А що як можна виробляти електроенергію і не займати велику територію та не шкодити тваринам?
Американська компанія Flower Turbines створила малі вітрові електростанції й хоче зробити їх провідними у галузі зеленої енергетики.
Компанія стверджує, що їхні вітряки відрізняються від традиційних і не становлять небезпеку для тварин.
А головною особливістю цих турбін є те, що вони створюють шум на низькій частоті, непомітний для людей.
А головною особливістю цих турбін є те, що вони створюють шум на низькій частоті, непомітний для людей.
Українці теж тішать нас новими винаходами. Чернігівець винайшов інноваційну маску без резиночок. Дізнайся більше про неї та де її можна придбати.