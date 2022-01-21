“Розумні” окуляри й робот, що допомагає хворим дітям — найкращі наукові досягнення 2021 року

Людство прогресує і не стоїть на місці. Створюються все нові й нові прилади для полегшення життя та проводяться нові дослідження, щоб подолати хвороби.

2021 рік теж був плідним на такі наукові досягнення. Ми розповімо про п’ять найкращих наукових досягнень минулого року.

Робот Робін

Робот Робін — це робот, що допомагає хворим діткам.

Цього робота винайшли у Вірменії, й діти відразу його полюбили. А журнал Time визнав його одним із найкращих винаходів 2021 року.

Робін уміє поліпшувати настрій маленьким пацієнтам, адже зчитує й аналізує їхні емоції.

В журналі пишуть, що восьмирічна хвора на пневмонію дівчинка не їла майже два дні.

Тоді їй до кімнати привели Робіна.

Приблизно після 20 хвилин обговорення улюблених тварин і гри у Spy Робін попрощався, пообіцявши повернутися, тільки якщо пацієнт поїсть.

Find out why Robin the Robot is one of TIME’s Best Inventions of 2021 https://t.co/ALZX06fcjF pic.twitter.com/ps2uIT6mcb — TIME (@TIME) November 10, 2021

Також робот Робін допомагає дітям не боятися лікувати зуби.

Розробник проекту і програміст Арег Гаспарян каже, що команда не один рік працює над роботом, а для його створення була залучена команда психологів.

Гвинтокрил у космосі

Ще трішки й, здається, на Марс відправлятимуть прямі рейси з Землі! Космос стане доступним для всіх охочих.

У квітні 2021 року на поверхню червоної планети сів апарат Perseverance. Разом з ним прибув гелікоптер Ingenuity.

Вчені не покладали на нього великих надій. Цей гвинтокрил мав здійснити всього п’ять польотів за 30 марсіанських днів.

Метою проекту було з’ясувати, чи може гвинтокрил працювати в марсіанській атмосфері.

Як виявилося — може, ще й дуже добре.

Ingenuity пережив зміну пір року та допомагав марсоходу у вивченні планети.

Гвинтокрил здійснив уже 18 вильотів, підіймався на висоту 12 метрів, летів зі швидкістю 18 км/год, подолав відстань 3,6 км і провів у польоті 30 хвилин.



Апарат автоматичний: керівники відправляють команди, а вертоліт їх виконує сам.

“Розумні” окуляри

Шпигунські окуляри, про які мріяла в дитинстві кожна дитина, тепер стали реальністю.

У вересні Meta презентувала “розумні” окуляри Ray-Ban Stories, які вміють знімати фотографії та відео, ділитися цим контентом в соцмережах, слухати музику чи телефонувати.

Цей пристрій розробили разом Facebook і EssilorLuxottica Ray-Ban Stories.

Такі окуляри коштують приблизно $300 і нині доступні в США, Австралії, Канаді, Ірландії, Італії та Великобританії.

Оснащення окулярів:

подвійні вбудовані 5-мегапіксельні камери;

світлодіод про сповіщення запису;

пам’ять для зберігання близько 30 відеороликів або 500 фотографій;

синхронізація з iOS та Android.

Голосове відтворення друкованого тексту

Цей пристрій здатний допомогти людям з дислексією та тим, хто має серйозні проблеми з зором.

OrCam Read Smart — це дуже складна смарт-камера на основі штучного інтелекту, яка миттєво зчитує будь-який друкований або цифровий текст.

Цим гаджетом можна керувати за допомогою однієї кнопки.

Також пристрій розуміє голос користувача і може виконувати деякі команди.

Джерело фото: сайт lowvisionsource.com

Перша справжня голограма

Оманливі ілюзії вийшли на новий рівень свого розвитку. Тепер до голограми можна доторкнутися, як до справжнього об’єкта, і рука не проходитиме крізь неї, як у фільмах.

Дослідники Університету Бригама Янга з американського штату Юта розробили технологію, яка проектує об’ємне зображення безпосередньо в повітрі.

Їм вдалося створити справжню 3D-картинку у відкритому просторі.

Система не просто показує об’ємні малюнки у повітрі, а змушує їх рухатись і навіть взаємодіяти з іншими об’єктами.

Але варто зазначити, що розміри цих об’єктів настільки маленькі, що треба використовувати макрокамеру.

Малі вітрові електростанції

А що як можна виробляти електроенергію і не займати велику територію та не шкодити тваринам?

Американська компанія Flower Turbines створила малі вітрові електростанції й хоче зробити їх провідними у галузі зеленої енергетики.

Компанія стверджує, що їхні вітряки відрізняються від традиційних і не становлять небезпеку для тварин.

А головною особливістю цих турбін є те, що вони створюють шум на низькій частоті, непомітний для людей.

Українці теж тішать нас новими винаходами. Чернігівець винайшов інноваційну маску без резиночок. Дізнайся більше про неї та де її можна придбати.