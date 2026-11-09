Азалія: як доглядати та що для цього потрібно

Азалія — це кімнатна рослина, яка у дикій природі росте у Північній Америці, Японії, Китаї тощо. Зовні азалія виглядає як чагарник із густими суцвіттями. Як доглядати за азалією — читай у матеріалі.

Азалія: як доглядати в домашніх умовах

Азаліям потрібне гарне світло, але у дуже світлі дні квітку потрібно притіняти. Також рекомендують відсвічувати азалію лампою.

Крім того, варто дотримуватися правильної температури. Через те, що квітка віддає перевагу прохолоді, температуру потрібно тримати від 15 до 18 °C.

Якщо влітку немає сильної спеки, то потрібно ставити вазон на веранду або балкон. Також можна поставити квітку неподалік кондиціонера і налаштувати на ньому 19-20 °C, але важливо, щоб на азалію не потрапляли прямі потоки повітря.

Азалія: вологість повітря та полив

Азалії потрібне вологе повітря, тому важливо часто обприскувати рослину. Варто робити це холодною водою. Крім цього, садівники рекомендують ставити на підвіконня поряд із квіткою зволожувач повітря або ж просто кілька тарілок із водою біля вазона.

Треба також правильно поливати азалію. Наприклад, важливо дотримуватися таких правил:

Стеж за тим, щоб земля не просихала. Раз на тиждень можна ставити квітку в миску з водою приблизно на дві години, не дістаючи її з горщика. Так ґрунт насочиться живильною вологою. Орієнтуйся на стан ґрунту. Він завжди має бути злегка вологим. Сильно зволожувати ґрунт теж не можна. Не забувай зливати залишки води з піддона, інакше коріння може загнити. Для поливу бери прохолодну воду. Найкраще — талу. Щоб азалія добре цвіла, двічі на місяць поливай її сумішшю з відстояної води та кількох крапель соку лимона.

Який має бути ґрунт для азалії

Найкраще купити субстрат із підвищеним рівнем кислотності (рН = 4–4,5). Його можна купити в будь-якому садівничому магазині. Якщо є час і можливість, можна зробити ґрунт своїми руками. Для цього змішай мох сфагнум, хвойні голки і річковий пісок у пропорції 1:2:1.

Як удобрювати азалії

Вазон потрібно іноді підгодовувати. Тоді азалія активно ростиме і на ній буде багато квітів. Підживлення важливо вибирати без хлору.

Найкраще купувати добавки у спеціалізованих магазинах. Там продаються добрива під різні вазони, зокрема й для азалій. Удобрювати квітку можна раз на місяць.

Як пересаджувати азалії

Найкраще пересаджувати рослину вже після першого цвітіння.

Пересаджувати квітку потрібно обережно, не травмуючи землю. Важливо не пошкодити коріння азалії.

Горщик має бути середнім по глибині. Також під час пересадки не забувай проводити санітарне обрізання й видаляти сухі частини рослини.

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