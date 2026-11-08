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Чи можна саджати часник після помідорів: ризики та можливі рішення

Марина Слизовська, редакторка сайту 08 Листопада 2026, 13:00 2 хв.
Фото до: Чи можна садити часник після помідорів: поради
Фото Pexels

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