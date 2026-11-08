Чи можна саджати часник після помідорів: ризики та можливі рішення

На городі не завжди є достатньо місця для того, щоб вирощувати все, що забажаєш. Коли твоя земельна ділянка є доволі скромною, доводиться вибирати, що саджати і де, оскільки не всі культури можна щороку висаджувати на одному місці або після певних попередників.

Сьогодні у нашому матеріалі ми розкажемо, чи можна саджати часник після помідорів.

Чи можна садити озимий часник після помідорів

Помідори здебільшого збирають у серпні, після цього грядки звільняються і їх можна засадити на зиму іншими культурами, наприклад озимим часником. Але існує переконання, що це не дуже гарна сівозміна через декілька причин.

По-перше, томати здатні відчутно виснажити землю, якщо вони роками ростуть на одному місці. Через це часник може зрештою мати маленькі, дрібні головки.

По-друге, помідорам підходить кисліший ґрунт, а часнику, навпаки, більш нейтральний.

Також власників городів турбує ймовірність зараження нової рослини хворобами від яких страждала попередня рослина.

Помідори не є відмінними попередниками для озимого часнику, однак грядку після них все-таки можна зайняти за умови правильної підготовки ґрунту.

Як підготувати ґрунт для посадки часника після помідор

Рекомендується після прибирання томатної грядки засіяти звільнене місце сидератами. До моменту висадки наступної культури сидерати можна буде скосити й залишити в якості мульчі.

Сидерати вирощують з метою покращення якості ґрунту, оскільки ці рослини можуть збагатити землю поживними речовинами, а також розпушити її своїм корінням.

Раніше ми розповідали, які сидерати треба сіяти восени для відновлення ґрунту.

Якщо земля після томатів виснажена, окрім посадки сидератів, варто також внести подвійну порцію компосту або перепрілого перегною.

Також рекомендуємо перевірити pH ґрунту, оскільки часнику потрібен слабокислий або нейтральний — 6,0–7,0.

Якщо ґрунт закислий, на один квадратний метр грядки варто внести до двох склянок деревної золи. Також можна обробити ділянку доломітовим борошном відповідно до інструкції виробника.

Перед посадкою нової культури прибери з грядки усі рештки її попередника, так ти зможеш мінімізувати можливі осередки інфекції.

Раніше ми розповідали, як і коли саджати часник на зиму для кращого врожаю.

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