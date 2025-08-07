Чим обробити помідори від фітофтори: правила ефективної дезінфекції різними засобами

Фітофтора викликає захворювання фітофтороз, яке сильно пошкоджує помідори. Ця хвороба може знищити рослину лише за кілька днів.

Чим обробити помідори від фітофтори і які для цього потрібні засоби — читай у матеріалі.

Фітофтора на помідорах: як зрозуміти, що хвороба вже атакувала томати

Фітофтору виявити не так складно, як здається. Насамперед дивляться на листя: воно вкривається коричневими плямами та білим нальотом.

Якщо ситуація погіршується, воно повністю жовтіє та висихає.

Також це видно по стеблах: вони стають трохи темнішими. На плодах з’являються темні плями, від чого вони гинуть.

Чим обробити помідори від фітофтори: правила догляду перед маніпуляціями

Листя та плоди, на яких вже видно фітофтору, видаляють та спалюють. Після обрізки потрібно обов’язково продезінфікувати секатор чи ножиці. Також потрібно поливати рослини зранку, щоб за день ґрунт просох.

Як боротися з фітофторою на помідорах: народні способи

Листя на помідорах необхідно обприскати молочною сироваткою. Для цього її необхідно розвести в рівних пропорціях з водою (робити це потрібно щодня). Настій часнику із марганцівкою. Насамперед 100 г часнику потрібно залити склянкою води й настояти весь день. Потім розчин необхідно процідити, додати воду та 1 г марганцівки. Цією сумішшю потрібно обприскувати томати раз на два тижні. Посип попелом міжряддя помідорів через десять днів після посадки. Потім процедуру потрібно повторити під час зав’язування плодів. Обприскувати розчином молока з йодом. Потрібно взяти 1 л знежиреного молока та розвести в 10 л води. Після цього додай 15 крапель йоду, обприскуючи рослини кожні десять днів. Дріжджі на початковому етапі хвороби. Для цього способу 100 г дріжджів потрібно розвести в 10 л води й обробляти цим засобом томати, як тільки з’явилися перші ознаки. Кухонна сіль. Склянку солі розведи в 10 л води. Обприскуй зелені плоди помідорів раз на місяць. Гній. Візьми 1 кг гною і розведи у відрі води. Отриманим настоєм обприскуй рослини. Вода з кефіром. Візьми літр кефіру та 9 л води, розведи й щодня обприскуй рослину.

Також у магазинах ти можеш знайти необхідні системні фунгіциди, які захистять помідори від фітофтори.

