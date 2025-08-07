Чим обробити помідори від фітофтори: правила ефективної дезінфекції різними засобами

Фітофтора викликає захворювання фітофтороз, яке сильно пошкоджує помідори. Ця хвороба може знищити рослину лише за кілька днів.
Чим обробити помідори від фітофтори і які для цього потрібні засоби — читай у матеріалі.
Фітофтора на помідорах: як зрозуміти, що хвороба вже атакувала томати
Фітофтору виявити не так складно, як здається. Насамперед дивляться на листя: воно вкривається коричневими плямами та білим нальотом.
Якщо ситуація погіршується, воно повністю жовтіє та висихає.
Також це видно по стеблах: вони стають трохи темнішими. На плодах з’являються темні плями, від чого вони гинуть.
Чим обробити помідори від фітофтори: правила догляду перед маніпуляціями
- Листя та плоди, на яких вже видно фітофтору, видаляють та спалюють.
- Після обрізки потрібно обов’язково продезінфікувати секатор чи ножиці.
- Також потрібно поливати рослини зранку, щоб за день ґрунт просох.
Як боротися з фітофторою на помідорах: народні способи
- Листя на помідорах необхідно обприскати молочною сироваткою. Для цього її необхідно розвести в рівних пропорціях з водою (робити це потрібно щодня).
- Настій часнику із марганцівкою. Насамперед 100 г часнику потрібно залити склянкою води й настояти весь день. Потім розчин необхідно процідити, додати воду та 1 г марганцівки. Цією сумішшю потрібно обприскувати томати раз на два тижні.
- Посип попелом міжряддя помідорів через десять днів після посадки. Потім процедуру потрібно повторити під час зав’язування плодів.
- Обприскувати розчином молока з йодом. Потрібно взяти 1 л знежиреного молока та розвести в 10 л води. Після цього додай 15 крапель йоду, обприскуючи рослини кожні десять днів.
- Дріжджі на початковому етапі хвороби. Для цього способу 100 г дріжджів потрібно розвести в 10 л води й обробляти цим засобом томати, як тільки з’явилися перші ознаки.
- Кухонна сіль. Склянку солі розведи в 10 л води. Обприскуй зелені плоди помідорів раз на місяць.
- Гній. Візьми 1 кг гною і розведи у відрі води. Отриманим настоєм обприскуй рослини.
- Вода з кефіром. Візьми літр кефіру та 9 л води, розведи й щодня обприскуй рослину.
Також у магазинах ти можеш знайти необхідні системні фунгіциди, які захистять помідори від фітофтори.
