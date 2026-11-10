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Як доглядати за еухарісом: секрети, які варто знати про лілію амазонську

Богдана Макалюк, журналістка сайту 10 Листопада 2026, 19:30 2 хв.
Еухаріс догляд
Фото Pexels

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