Кімнатний плющ Хедера: де поставити та як поливати

Кімнатний плющ, або хедеру, полюбляють за його яскравий вигляд, який здатний освіжити та озеленити будь-яке сіре приміщення. Також ця популярна рослина відома своєю здатністю очищувати повітря. Доглядати за плющем нескладно, однак треба знати кілька важливих нюансів.

У нашому матеріалі ми розкажемо про догляд за хедерою в домашніх умовах.

Де поставити хедеру

Хедера добре почуватиметься, якщо ти триматимеш її горщик на місці із розсіяним світлом. Тобто, це не мають бути прямі сонячні промені, оскільки так ти нашкодиш рослині. Якщо твій плющ зі строкатим листям, йому буде комфортно на добре освітленій локації, а якщо із зеленим — сміливо став його у тінь або напівтінь.

Однак навіть хедера із зеленим листям має отримувати якесь розсіяне світло, а не зростати в напівтемряві. Тому, щоб потім не шукати ідеальну локацію, коли придбаєш рослину, краще заздалегідь визнач місце із комфортною тінню для зеленого плюща.

Плющ не любить, коли його переміщують, пам’ятай про це.

Як поливати хедеру

Поливати рослину треба двічі на тиждень, якщо за вікном літо, якщо зима — звичайно, треба знизити інтенсивність. Взимку, залежно від кімнатної температури, рекомендується поливати орієнтовно один раз на тиждень.

Якщо в горщику буде занадто вологий субстрат, це може спричинити пожовтіння листя й навіть опадання. Орієнтуватися можна на верхній шар субстрату в горщику — якщо сухий до 2 см вглиб, то варто вже полити рослину.

Під час догляду взимку хедера потребує обприскування листочків, особливо при пересушеному повітрі під час опалення. Для цієї процедури підійде чиста вода кімнатної (не холодної) температури.

Влітку під час спеки плющ можна обприскувати майже щодня. Також треба регулярно витирати пил з листочків, щоб не розмножився павутинний кліщ.

Як підживлювати хедеру

З березня по серпень рослину можна підживлювати кожні два тижні. Використовуй для цього комплексне добриво для декоративно-листяних культур. У зимовий період починається період спокою для багатьох рослин і для хедери також, тому підживлення варто відкласти до настання весни, коли плющ почне знову активно рости.

Тепер ти знаєш базові правила про догляд плюща в домашніх умовах, які сприятимуть його здоров’ю та красі.

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