Одні з найбажаніших квітів: коли саджати гладіолуси навесні 2025 — оптимальні терміни

Естетичні й неймовірно гарні квіти, які є гордістю кожного саду — це гладіолуси. Якщо ти хочеш мати такі квіти у себе на клумбі, в матеріалі ми розповідаємо, коли саджати гладіолуси навесні 2025.

Коли саджати гладіолуси навесні 2025: терміни посадки

Оптимальним часом для висадки цибулин гладіолусів є друга половина весни, адже температура ґрунту буде вищою за 10 °C, і тоді вони не замерзнуть і зможуть якісно рости.

Тобто саджати гладіолуси можна з середини квітня по кінець травня. Мешканцям північних та західних регіонів України найкраще дочекатися травня, а жителі південних та східних областей можуть розпочинати висаджувати квіти раніше.

Важливим етапом у вирощуванні гладіолусів є вибір цибулин. Вони мають бути блискучими, пружними, мати центральний пагін без зовнішніх дефектів. Звертай увагу на те, щоб прикореневі горбки були світлого, а не коричневого кольору.

Щороку гладіолусам рекомендовано змінювати місце висадки. Найкраще для них підходить ділянка під сонцем без протягів.

Ґрунт для гладіолусів має бути піщано-глиняним. Перед висадкою перекопай землю, за бажанням додай добриво для квітів. Органічні добрива використовувати не варто, можна вдатися до калійних і фосфорних підживлень.

Як правильно саджати гладіолуси у відкритий ґрунт

Якщо ти визначився(-лась) із місцем, підготував(-ла) цибулини та ґрунт, можна розпочинати саджати гладіолуси. Для цього візьми цибулини та прибери зайві луски, необхідно залишити всього один пагін.

Щоб знезаразити місця відрізаних лусок та пагонів, оброби їх точково активованим вугіллям або зеленкою. Якщо в тебе є дорогий та гарний сорт гладіолусів, який би тобі хотілось розмножити, продезінфікованим ножем розріж цибулини навпіл, а місця зрізів оброби зеленкою.

Починаймо висаджування! Невеликі цибулини саджай на глибину 2–3 см, більші — на 5–6 см пагоном догори. Між кожним майбутнім гладіолусом має бути відстань 20 см.

Цибулини найкраще присипати шаром піску, а потім ґрунтом. Догляд за гладіолусами доволі простий. Поливати посадку потрібно раз на тиждень. Виривай бур’ян та підв’язуй стебла, щоб вони не зламалися в процесі росту.

