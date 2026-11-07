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Коли в листопаді садити часник і цибулю: сприятливі дати цього місяця

Марина Слизовська, редакторка сайту 07 Листопада 2026, 10:30 2 хв.
коли в листопаді садити часник і цибулю
Фото Unsplash

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