Коли в листопаді садити часник і цибулю: сприятливі дати цього місяця

У листопаді власники присадибних ділянок вже завершують городній сезон, однак наостанок ще можна встигнути посадити озимий часник та цибулю. У нашому матеріалі розповідаємо, коли краще садити часник і цибулю у листопаді 2026 — перелік сприятливих днів.

Коли садити часник і цибулю в листопаді 2026

При пізній посадці овочів, окрім погоди, також можна зважати на місячний посівний календар на листопад 2026. Для багатьох садівників-городників фази Місяця служать визначальним орієнтиром для робіт на землі.

Отже, згідно із посівним календарем, сприятливими днями для посадки ріпчастої цибулі у листопаді 2026 року є період 6-7 чисел місяця; для посадки цибулі на зелень та цибулі-трибульки — 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28.

Для часника діапазон вдалих дат також доволі широкий — 6, 7, 11, 12, 13, 14, 22, 23 листопада.

Ці сприятливі для часника та цибулі дні припадають на період Спадного й Зростального Місяця.

Під час Спадного Місяця найкраще займатися коренеплодами та підземними рослинами. Рекомендується проводити підзимовий посів холодостійких овочів, а також висаджувати часник.

Під час Зростального Місяця можна активно висаджувати рослини, оскільки в цей час ця місячна фаза сприяє руху соків у напрямку до пагонів та листя рослин.

Також рекомендуємо зважати на погодні умови цього місяця. Цибулю краще садити за 30 днів до встановлення холодної погоди із заморозками. Для України найвдаліший період — від середини жовтня до початку листопада включно, при середньодобовій температурі +5ºC.

Посадка в занадто теплу погоду призведе до швидкого проростання, а прямо перед морозами — цибулини не встигнуть пустити коріння.

Висаджувати озимий часник в листопаді варто за умови, що земля ще не промерзла й погода сприятиме укоріненню рослини.

Тепер ти знаєш, які дні в листопаді 2026 року є сприятливими для посадки часнику та цибулі.

Раніше ми детально розповідали, як і коли саджати часник на зиму для найкращого врожаю.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!