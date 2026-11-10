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Коли вкривати троянди на зиму: особлива увага до окремих сортів

Людмила Яковюк, редакторка сайту 10 Листопада 2026, 18:00 3 хв.
Коли вкривати троянди зимою в Україні
Підготовка троянд до зими Фото Pexels

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