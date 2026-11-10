Коли вкривати троянди на зиму: особлива увага до окремих сортів

Троянди — красиві та вибагливі квіти, тому потрібно знати, коли їх вкривати для зимівлі та як правильно це зробити.

Якщо дотримуватися простих рекомендацій щодо термінів та температури, то ці квіти тішитимуть своїм цвітом до настання холодів.

Більше про те, коли вкривати троянди на зиму, читай у матеріалі.

Коли вкривати троянди на зиму в Україні: що треба знати

Якщо запитати садівників, коли вкривати троянди на зиму, то відповідь буде одностайною — наприкінці осені. Тож листопад — ідеальний місяць для цього завдання.

Однак у регіонах, де більш прохолодно, це краще зробити раніше. На Півдні, відповідно, пізніше.

Втім, вирішальним фактором залишається погода. Для більшості троянд шкідливою буде нічна температура повітря -5°С.

Ось головні “сигнали”, які вказують на необхідність утеплення троянд:

нічні заморозки;

опале чи пожовкле листя;

потемнілі стебла рослин;

промерзання поверхні ґрунту.

Водночас слід наголосити, що важливо не лише знати, коли вкривати троянди восени, а й пам’ятати, що не всі види потребують цього однаково.

Коли вкривати троянди восени: які сорти потребують особливого утеплення

Не всім видам троянд потрібне однакове вкривання. Наприклад, існують морозостійкі сорти, які переносять зиму краще. І навпаки, є види, що потребують особливої уваги, а саме:

плетисті троянди;

чайно-гібридні;

флорибунди;

грандіфлори.

Плетисті троянди

У цьому випадку захисту потребують саме довгі пагони троянд. Їх необхідно обережно зняти з опори, прикласти до землі та вкрити. Якщо це зробити не вдається, то краще обгорнути плетисті пагони матеріалом, що дихає.

Чайно-гібридні

Ці троянди чутливі до морозів, тому для їхнього утеплення часто використовують накриття. Можна створити мінітеплицю, створену з каркасів та агроволокна, або курінь зі збитих дощечок.

Мульчування листям чи корою підходить тільки для несуворої зими.

Флорибунди

Деякі сорти цієї групи троянд добре переносять зиму, інші потрібно ретельно утеплювати. Достатньо слідувати порадам садівників і враховувати характеристики свого сорту.

Грандіфлори

Вказаний вид квітів також має високі пагони, як і плетисті. Тому садівники передовсім захищають основу куща та нижню частину стебел. Використовуй матеріали, що дихають, для обгортання. Уникай щільного поліетилену, оскільки може утворитися конденсат, що в свою чергу спричинить запрівання рослини.

Зазначимо, що посиленого утеплення потребують і молоді троянди, незалежно від сорту. Перший рік після посадки особливо важливий, адже рослина повинна встигнути вкорінитися.

Раніше ми розповідали про прості правила підготовки троянд до зимівлі. Як і чим утеплювати ці квіти, читай у матеріалі.

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