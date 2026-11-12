Стиль життя Садівництво та город

Пеларгонія: догляд та вирощування. Поради для рясного цвітіння

Ольга Петухова, редакторка сайту 12 Листопада 2026, 20:00 4 хв.
пеларгонія догляд
Фото Pexels

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