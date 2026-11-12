Пеларгонія: догляд та вирощування. Поради для рясного цвітіння

Пеларгонія — визнаний фаворит квітникарів, і це зрозуміло: цвіте розкішно, а доглядати її так просто, що під силу навіть дитині. Про правильний догляд пеларгонії, її уподобання та поради щодо розмноження квітки — читай у матеріалі.

Зазвичай ми знаємо пеларгонії під їхнім іншим ім’ям — герані. Це один із найпоширеніших видів кімнатних рослин, хоча — не лише кімнатних, влітку герань чудово почувається на вулиці. Її різновидів існує понад 400, є серед них однорічні та багаторічні форми — вибір для квітникарів майже необмежений.

Як доглядати пеларгонію в домашніх умовах

Якщо пеларгонії (герані) забезпечити хороші умови: вдосталь світла, належне харчування та вчасний полив, вона може цвісти цілий рік. Як досягти саме такого результату — розповімо далі.

Ґрунт

Щоб квітів було більше, а зелені менше, потрібен помірно родючий ґрунт і неодмінно — доволі великий дренажний шар з керамзиту.

Полив

Рослина віддячить за рясний полив, але лише в теплі сезони. Взимку квітка його майже не потребує. Так само не охоча рослина й до обприскувань. А от якому догляду точно завдячить — якщо влітку винесеш її з кімнати на двір (або на балкон).

Світло

Пеларгонія обожнює яскраве сонячне світло, не боїться навіть прямих променів, хоча в найспекотніші дні її все ж таки варто притінити. Витримує будь-які високі температури, а от взимку бажано не переохолоджувати квітку: вона почуватиметься добре при +15°С, не нижче.

Яким добривом підживити пеларгонію

Догляд в домашніх умовах включає й регулярне підживлення в період з весни по осінь.

Найкориснішим добривом для пеларгонії є розчин йоду.

Як зробити? 1 краплю йоду розчини в 1 л води й обережно полий з розрахунку: 50 мл добрива на горщик. Поливай по стінках місткості, щоб не попекти коріння. Після такої підгодівлі квітка цвіте довго та рясно. А от органіку герань не виносить.

Вирощування пеларгонії: як спонукати її до пишного цвітіння

Якщо герань не квітне, вона перебуває в стресі або відчуває дискомфорт, прибравши який ти повернеш рослину до повноцінного життя. Тож перевір та усунь наступні негативні умови:

дуже низька температура в приміщенні — перенеси в інше;

нестача світла — можна “досвідчувати” рослини лампами денного світла;

занадто родючий ґрунт — він шкодить, купи спеціальний субстрат чи приготуй його самостійно: змішай торф, пісок і дернову землю в пропорції 1:1:2;

занадто просторий горщик — він стимулює ріст кореневої системи, але гальмує цвітіння, пересади в менший;

несвоєчасне обрізання — проведи обрізку: краще восени, залишаючи стебло з 6-7 листками, при цьому видаляй пагони, що ростуть не з кореня, а з листових пазух.

нерегулярне підживлення — підгодовуй рослини двічі на місяць.

Пеларгонія: як розмножувати квітку

Існують два основні способи розмноження квітки: насінням та живцюванням.

Вирощування з насіння

Краще придбати насіння в магазині. Зібране з власної квітки не гарантує, що “діти” повторять материнську рослину, і можна чекати на не дуже приємний сюрприз.

Для висіву насіння підготуй землю: змішай торф, дерен та річковий пісок. Висівай насіння на поверхню, трохи присипавши його піском. Місткість накрий поліетиленом або склом. Зволож ґрунт. Тримай контейнер з розсадою при температурі плюс 20-22 °C. Поливай лише з пульверизатора.

Живцювання

Проводити живцювання можна цілий рік, але краще, мабуть, навесні. Живці мають бути здоровими, довжиною від 5 до 7 см, з 2-3 листочками. Місця зрізів живців обов’язково присип деревним вугіллям. На добу залиш живці у прохолодному місці, дай їм трохи просохнути. Висади їх у контейнер з ґрунтом.

Чи можна пеларгонію висаджувати на вулицю

Квітка чудово перенесе пересадку в сад або на клумбу. Для цього обери трохи притінене місце (напівтінь), й пересади рослину, коли буде стабільно тепло, не менше +18 градусів. Доглядай за квіткою у відкритому ґрунті, як зазвичай: поливай, підгодовуй, слідкуй, щоб не було сонячних опіків.

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