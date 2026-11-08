Як пересадити заміокулькас — створюємо ідеальні умови для доларового дерева

Своєю стриманою та елегантною красою заміокулькас здатний оживити навіть мінімалістичний інтер’єр. Аби рослина почувалася добре, час від часу їй потрібний свіжий ґрунт. Як пересадити заміокулькас — читай поради в нашому матеріалі.

Коли потрібно пересаджувати заміокулькас

Молодий заміокулькас пересаджують раз на рік. Старші кущі — рідше, раз у 2-3 роки. Але трапляється, сама рослина сигналізує про необхідність пересадки. Пересаджуємо терміново, коли:

коренева система рослини розрослася і горщик переповнений;

листя зів’яло;

квітка зупинилася в рості;

ґрунт надто щільний або є тріщини в горщику.

Найкращим часом для пересадки вважається весна, коли рослина активно йде в ріст. Можливий варіант пересадки й влітку.

А от восени та взимку, коли заміокулькас готується до періоду спокою, або вже впав в нього — турбувати рослину і вводити її в стрес пересадкою не надто добре.

Як вибрати горщик для пересадки заміокулькаса

При виборі горщика орієнтуємось на розміри коренів, і наступний горщик має бути більшим за попередній на 2-3 см.

Не вибирай надто велику місткість: корені будуть активно розвиватися, в той час, як листя гальмуватиме в рості.

Коренева система заміокулькаса дуже сильна і може пошкодити контейнер, який виготовлений з неякісного пластику, тендітної кераміки або скла. Тому краще обрати глиняний горщик з товстими стінками.

Який взяти ґрунт для доларового дерева

Згодиться звичайний універсальний ґрунт, який можна трохи розпушити, додавши керамзит, пісок та перліт. Їх змішують із землею у пропорції 1:3.

Якщо робиш ґрунт сам, візьми піску та торфу в рівних долях, додай дернової землі та перегною із листя.

Як пересадити заміокулькас методом перевалки

На дно нової посадкової місткості поклади дренажний шар і свіжий ґрунт так, щоб верхній рівень ґрунту був приблизно на 2-3 см нижче краю горщика після встановлення в нього квітки. Акуратно вийми рослину зі старого горщика. Перевір коріння, щоб на ньому не було гнилі. Якщо виявив таке, обережно видали його.

Бульби рослини містять достатню кількість вологи, і не такі вразливі, як коріння, яке відходить від них, воно крихке і його просто пошкодити. Перенось рослину в новий горщик акуратно.

Пересадка заміокулькаса розподілом куща

Поділити кущ виникає потреба, якщо він надто сильно розрісся, або рослина хворіє через тісняву коренів, їй не вистачає корисних речовин. В цьому випадку варто розділити кущ на частини. Як це зробити?

Обережно вийми рослину зі старого горщика та максимально очисти коріння від ґрунту. Для цього використовуй дерев’яну паличку. Обріж всі ділянки коріння, що потемніли й розм’якли. Посип місця зрізів товченим вугіллям, щоб запобігти можливому зараженню. Залиш рослину висихати протягом 2-3 днів. Розмісти її в приміщенні, яке добре провітрюється, в півтіні. Стерилізуй старий горщик чи візьми новий, меншого розміру. На дно горщика поклади дренажний шар та невелику порцію свіжого ґрунту. Розмісти рослину по центру та заповни коріння субстратом. Ущільни ґрунт, постукуючи по стінках горщика, але обережно, щоб не пошкодити коріння. Переконайся, що бульби знаходяться на поверхні ґрунту приблизно на 2-3 см нижче краю горщика. Постав рослину в півтіні на захищеному від протягів місці.

Як пересадити заміокулькас, якщо корені вражені гниллю

Якщо коріння хворіє, але лишилися кореневі бульби, які не загнили, пересади їх в ґрунт, призначений для кактусів:

Очисти бульби від залишків ґрунту та обережно промий їх у слабкому розчині марганцівки. Дай бульбам висохнути. Видали коріння, що загнило, і відріж пошкоджену частину бульби. Зрізи присип золою. Оброби надземну частину рослини за допомогою засобів, таких як Фундазол. Вони не допустять розвитку інфекції. Продезінфікуй місткість, в яку садиш бульбу, й заміни ґрунт на кактусовий. Далі пересаджуй, як зазвичай.

Загалом догляд за заміокулькасом доволі простий: поливай, коли ґрунт висихає наполовину, не допускай його заболочування. А взимку взагалі роби полив рідко: коли земля в горщику повністю просохне. Бережи рослину від протягів, пам’ятай, що її батьківщиною є спекотна Африка, тож сонце вона обожнює.

За умов правильної пересадки та догляду рослина радуватиме тебе довгі роки.

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