Шоу-біз

Місто майбутнього — країна майбутнього: Сергій Жадан розповів про літературний фестиваль П’ятий Харків

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 20 Вересня 2022, 17:00
Сергій Жадан розповів про літературний фестиваль П'ятий Харків
Фото: Facebook

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