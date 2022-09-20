Місто майбутнього — країна майбутнього: Сергій Жадан розповів про літературний фестиваль П’ятий Харків

Український письменник, поет та фронтмен гурту Жадан і Собаки Сергій Жадан в ефірі телемарафону розповів Яні Брензей про літературний фестиваль П’ятий Харків. Коли його можна відвідати та якою буде програма фестивалю — дивись у нашому матеріалі.

Літературний фестиваль П’ятий Харків

Фестиваль організовує Сергій Жадан разом із літературним музеєм Харкова. Незважаючи на постійні обстріли міста російськими окупантами, фестиваль пройде наживо 23–25 вересня.

Важливо те, що фестиваль благодійний — зібрані кошти підуть на ЗСУ. Також з міркувань безпеки він пройде у підвальному приміщенні.

Саме тому, що ми на лінії вогню, цей фестиваль і пройде. Місто має відчувати повноцінне життя, — каже Сергій Жадан.

Фестивалі та різноманітні акції гуртують харків’ян, яким це потрібно — вважає письменник. Це можливість відчути спорідненість з іншими людьми та послухати цікавих спікерів.

На фестиваль приїдуть гості з усієї України. Щоб отримати квиток та дізнатись місце проведення, потрібно зареєструватися за цим посиланням.

Назва фестивалю П’ятий Харків — це метафора відомого лінгвіста та почесного харків’янина Юрія Шевельова, котра символізує Харків майбутнього. Про це і говоритимуть на фестивалі.

Читати на тему Сергій Жадан отримав Премію Свободи та 10 тисяч франків Яку премію отримав український письменник Сергій Жадан та куди він планує витратити грошову винагороду.

Програма фестивалю П’ятий Харків

Лекції та дискусії запишуть для тих, хто не може відвідати фестиваль особисто. Концертні ж виступи — ні, бо це складніше з технічної точки зору.

На П’ятому Харкові ти зможеш відвідати лекції на історичну та культурну тематику, взяти участь у дискусіях, послухати виступи відомих українських музикантів та відвідати виставки й вистави.

Переглянути повну програму фестивалю ти можеш тут:

Письменник та музикант із самого початку війни активно допомагає нашим захисникам на фронті та постраждалим українцям. Читай, як Сергій Жадан співав для людей у бомбосховищі.

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