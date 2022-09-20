Місто майбутнього — країна майбутнього: Сергій Жадан розповів про літературний фестиваль П’ятий Харків

Український письменник, поет та фронтмен гурту Жадан і Собаки Сергій Жадан в ефірі телемарафону розповів Яні Брензей про літературний фестиваль П’ятий Харків. Коли його можна відвідати та якою буде програма фестивалю — дивись у нашому матеріалі.
Фестиваль організовує Сергій Жадан разом із літературним музеєм Харкова. Незважаючи на постійні обстріли міста російськими окупантами, фестиваль пройде наживо 23–25 вересня.
Важливо те, що фестиваль благодійний — зібрані кошти підуть на ЗСУ. Також з міркувань безпеки він пройде у підвальному приміщенні.
Саме тому, що ми на лінії вогню, цей фестиваль і пройде. Місто має відчувати повноцінне життя, — каже Сергій Жадан.
Саме тому, що ми на лінії вогню, цей фестиваль і пройде. Місто має відчувати повноцінне життя, — каже Сергій Жадан.
Фестивалі та різноманітні акції гуртують харків’ян, яким це потрібно — вважає письменник. Це можливість відчути спорідненість з іншими людьми та послухати цікавих спікерів.
На фестиваль приїдуть гості з усієї України. Щоб отримати квиток та дізнатись місце проведення, потрібно зареєструватися за цим посиланням.
Назва фестивалю П’ятий Харків — це метафора відомого лінгвіста та почесного харків’янина Юрія Шевельова, котра символізує Харків майбутнього. Про це і говоритимуть на фестивалі.
Лекції та дискусії запишуть для тих, хто не може відвідати фестиваль особисто. Концертні ж виступи — ні, бо це складніше з технічної точки зору.
На П’ятому Харкові ти зможеш відвідати лекції на історичну та культурну тематику, взяти участь у дискусіях, послухати виступи відомих українських музикантів та відвідати виставки й вистави.
Переглянути повну програму фестивалю ти можеш тут:
Письменник та музикант із самого початку війни активно допомагає нашим захисникам на фронті та постраждалим українцям. Читай, як Сергій Жадан співав для людей у бомбосховищі.
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