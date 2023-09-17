Подбай про здоров’я тварини: коли та які щеплення треба зробити цуценяті до року

Коли у родині з’являється цуценя, то власники отримують не лише позитивні емоції, а й багато клопоту. Треба дбати не лише про комфорт тварини вдома, а і її здоров’я. Для цього треба провести вакцинацію цуценяти.
Часто господарі замислюються, коли робити щеплення цуценяті до року та які саме.
Зазвичай щеплення цуценяті не роблять раніше восьми тижнів. Адже до цього моменту у тварини ще не сформувалася імунна система.
У віці 8-12 тижнів в організмі цуценяти з’являється так зване вікно сприйнятливості. У цей момент кількість материнських антигенів в крові різко падає, тварина стає схильною підчепити інфекційне захворювання. Тому цей час вважають найсприятливішим для вакцинації.
Але рідко може статися так, що перше щеплення доведеться робити собаці у віці трьох-чотирьох тижнів. Вакцина спеціально призначена для ще незміцнілого молодого організму.
Роблять її лише у тих ситуаціях, коли є висока ймовірність зараження. Наприклад, якщо була епідемія у розпліднику.
Роблять її лише у тих ситуаціях, коли є висока ймовірність зараження. Наприклад, якщо була епідемія у розпліднику.
Існують ще полівалентні або комплексні вакцини. Вони здатні формувати імунітет цуценяти одночасно до декількох захворювань. Такі вакцини краще переносять дорослі собаки, у цуценят може виникати низка побічних ефектів.
За допомогою цієї вакцини можна за один раз прищепити тварину відразу проти кількох захворювань. Утім, одна вакцина не може містити понад шість-сім різновидів штамів вірусів.
За допомогою цієї вакцини можна за один раз прищепити тварину відразу проти кількох захворювань. Утім, одна вакцина не може містити понад шість-сім різновидів штамів вірусів.
Не забувай, що вакцинувати тварину має ветеринар, він записує дані про щеплення у паспорт тварини. Не забудь проконсультуватися зі спеціалістом перед процедурою та підготувати цуценя до неї.
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