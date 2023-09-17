Подбай про здоров’я тварини: коли та які щеплення треба зробити цуценяті до року

Коли у родині з’являється цуценя, то власники отримують не лише позитивні емоції, а й багато клопоту. Треба дбати не лише про комфорт тварини вдома, а і її здоров’я. Для цього треба провести вакцинацію цуценяти.

Часто господарі замислюються, коли робити щеплення цуценяті до року та які саме.

Коли робити щеплення цуценяті

Зазвичай щеплення цуценяті не роблять раніше восьми тижнів. Адже до цього моменту у тварини ще не сформувалася імунна система.

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У віці 8-12 тижнів в організмі цуценяти з’являється так зване вікно сприйнятливості. У цей момент кількість материнських антигенів в крові різко падає, тварина стає схильною підчепити інфекційне захворювання. Тому цей час вважають найсприятливішим для вакцинації.

Але рідко може статися так, що перше щеплення доведеться робити собаці у віці трьох-чотирьох тижнів. Вакцина спеціально призначена для ще незміцнілого молодого організму.

Роблять її лише у тих ситуаціях, коли є висока ймовірність зараження. Наприклад, якщо була епідемія у розпліднику.

Які щеплення роблять цуценяті до року

8-10 тижнів — перше щеплення проти гепатиту, чуми, парагрипу, ентериту, лептоспірозу. Після щеплення тварині бажано бути на карантині два тижні, щоб сформувати стійкість імунітету.

11-13 тижнів — друге щеплення проти гепатиту, чуми, парагрипу, ентериту, лептоспірозу, також слід дотримуватися карантину після процедури. Ще у цьому віці проводять щеплення цуценяті проти сказу. Але цю вакцинацію можна перенести до того моменту, поки собака не досягне шестимісячного віку. Але у випадку якщо тварина не контактуватиме з іншими собаками до цього моменту.

6-7 місяців — у цьому віці цуценяті роблять третє щеплення проти гепатиту, чуми, парагрипу, ентериту, лептоспірозу, а також друге щеплення проти сказу. Після процедури треба дотримуватися карантину у два тижні.

12 місяців — четверте щеплення проти гепатиту, чуми парагрипу, ентериту, лептоспірозу. Як в попередні рази, тварина має бути на карантині два тижні.

Існують ще полівалентні або комплексні вакцини. Вони здатні формувати імунітет цуценяти одночасно до декількох захворювань. Такі вакцини краще переносять дорослі собаки, у цуценят може виникати низка побічних ефектів.

За допомогою цієї вакцини можна за один раз прищепити тварину відразу проти кількох захворювань. Утім, одна вакцина не може містити понад шість-сім різновидів штамів вірусів.

Не забувай, що вакцинувати тварину має ветеринар, він записує дані про щеплення у паспорт тварини. Не забудь проконсультуватися зі спеціалістом перед процедурою та підготувати цуценя до неї.

Завести домашню тварину — відповідальне рішення. Раніше ми розповідали, що треба знати перед тим, як завести домашнього улюбленця.

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