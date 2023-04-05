Щеплення дерев весною 2023: способи, інструменти та терміни

Щеплення садових дерев здійснювати нелегко. Особливо, якщо ти новачок у цій справі. Але якщо дотримуватися всіх правил, це можна зробити без нервів та великих витрат.

Щеплення дерев навесні: як зробити та що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Щеплення дерев весною: терміни робіт

Щеплення називають найоптимальнішим способом розмноження плодових дерев. Але перед тим, як його проводити, слід вибрати правильні терміни для роботи. Весняне щеплення дерев найбільш оптимальне з початком активного руху соку.

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Адже не існує конкретних термінів щеплення дерев весною. У кожному регіоні — по-своєму. Також на це впливає погода. Але загалом прищеплюють дерева з початку березня до кінця травня.

Важливо пам’ятати, що якщо бруньки вже рушили в ріст, то щеплення, швидше за все, не приживеться. Температура для гарного зростання коливається від 10 до 15 градусів.

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Щеплення плодових дерев весною: що для цього потрібно

Для процедури тобі потрібно буде взяти:

садовий секатор;

ніж;

маленька сокира;

пензлик;

для того, щоб скріпити живець, беруть будь-який обв’язувальний матеріал.

Щеплення дерев весною: як зробити

Існує безліч способів проведення щеплення для дерева. Найпопулярніші з них:

Окулірування. За допомогою такого методу можна щепити бруньку, що ще спить, під кору молодого побігу (не більше 1 см завтовшки). Щеплення має бути в довжину не менше 3 см і обов’язково захоплювати деревину. Копулювання. Для щеплення порівнянних за товщиною щепи та підщепи використовують цей метод. Частини, що зрощуються, потрібно щільно прикласти одна до одної зрізами. За кору. Живці необхідно встановити під кору підщепи, зазвичай це скелетна гілка або стовбур старого дерева. Товщина підщепи в цьому випадку кратно перевищує товщину щепи. У розріз. Живець щепи повинен мати меншу товщину, ніж підщепа. Гілку, що завивається у формі клина, потрібно вставити в бічний розріз, з’єднуючи тканини. У розщеп. Для заміни або відновлення крони плодового дерева підщепу розщеплюють на 2 або 4 частини та вставляють в розщеп аналогічну кількість живців щепи.

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