Щеплення дерев весною 2023: способи, інструменти та терміни

Щеплення садових дерев здійснювати нелегко. Особливо, якщо ти новачок у цій справі. Але якщо дотримуватися всіх правил, це можна зробити без нервів та великих витрат.
Щеплення дерев навесні: як зробити та що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Щеплення називають найоптимальнішим способом розмноження плодових дерев. Але перед тим, як його проводити, слід вибрати правильні терміни для роботи. Весняне щеплення дерев найбільш оптимальне з початком активного руху соку.
Адже не існує конкретних термінів щеплення дерев весною. У кожному регіоні — по-своєму. Також на це впливає погода. Але загалом прищеплюють дерева з початку березня до кінця травня.
Адже не існує конкретних термінів щеплення дерев весною. У кожному регіоні — по-своєму. Також на це впливає погода. Але загалом прищеплюють дерева з початку березня до кінця травня.
Важливо пам’ятати, що якщо бруньки вже рушили в ріст, то щеплення, швидше за все, не приживеться. Температура для гарного зростання коливається від 10 до 15 градусів.
Для процедури тобі потрібно буде взяти:
Існує безліч способів проведення щеплення для дерева. Найпопулярніші з них:
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