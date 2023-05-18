Здоров'я та краса

Збиратися в лікарню чи все в нормі? Що буде, якщо випадково проковтнув(-ла) жуйку

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 18 Травня 2023, 18:30
Що буде, якщо проковтнути жуйку дорослому або дитині
Фото: Pexels

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