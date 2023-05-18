Збиратися в лікарню чи все в нормі? Що буде, якщо випадково проковтнув(-ла) жуйку

Під час тренувань або навчання ми інколи жуємо жуйку. Необережність чи задуманість може спровокувати ковтання жувальної гумки. Однак і діти дуже часто проковтують їх навмисно. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, що буде, якщо проковтнути жуйку дорослому або дитині.

Що буде, якщо проковтнути жуйку дорослому або дитині

Жувальні гумки дуже смачні, тому інколи може виникнути випадкова ситуація, коли ми проковтуємо їх. Смертельної небезпеки в цьому немає. Якщо з дитинства тебе лякали, що жуйка назавжди залишиться в організмі — це міф.

Узагалі жувальну гумку радять використовувати лише в тому випадку, коли немає можливості освіжити дихання чищенням зубів. Її можна жувати не більше двох разів на день по кілька хвилин.

Однак виробники жуйок пропонують таке різноманіття смаків, що зупинитися буває складно. Якщо ти випадково проковтнув(-ла) жуйку, не хвилюйся, організм перетравить її настільки, наскільки дозволяє склад продукту. Те, що не перетравиться, вийде з організму природним шляхом.

Якщо жувальна гумка стандартного розміру, небезпеки це не становить. Якщо вона більша, жуйка може заблокувати шлунково-кишковий тракт, але це має бути справді великий шматок жувальної гумки.

Міф про те, що жувальна гумка перетравлюється сім років чи залишається назавжди у шлунку, ймовірно вигадали батьки, щоб діти не ковтали солодкі жуйки. Часто на упаковці написано, що вони містять неперетравлювані речовини. Але ж це не означає, що вона не вийде з організму за 1-3 дні.

Якщо ти проковтнув(-ла) одну жувальну гумку, звертатися до лікарів не потрібно. У випадку, коли їх було декілька або це була дуже велика гумка, краще звернутися до терапевта чи хірурга.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо дитина проковтнула маленький предмет.

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