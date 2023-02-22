Що можна садити в березні 2023: овочі на розсаду, посів квітів та культури на городі

Незабаром настане весна. А з нею — перші роботи на городі, які згодом дадуть свої плоди. Тому над тим, що зійде на твоїй грядці влітку та восени, треба думати вже зараз. Що можна садити у березні 2023 — читай у матеріалі.
Перше насіння потрібно садити у лютому. Але якщо ти не встиг(-ла) цього зробити, то можна зробити це пізніше. У перші весняні дні сіють квіти (у теплому, домашньому місці), овочі та інше. Наприклад:
Головне правило — робити це вчасно, регулярно і не надто рясно. Найкраще поливати майбутні дари вранці чи ввечері. Робити це дуже холодною водою не рекомендується, адже рослина може засохнути.
Коли паростки починають сходити, потрібно поливати їх лійкою раз на тиждень.
Коли паростки починають сходити, потрібно поливати їх лійкою раз на тиждень.
Останній полив має бути за кілька тижнів до того, як збиратимеш урожай.
У цей період важливо підгодовувати рослини. Можна використати азотні добрива. Вони стимулюють їхнє швидке зростання. Важливо, що підгодовувати саджанці овочів добривами в холод не можна, адже за температури нижче 10 ºC рослини погано засвоюють поживні речовини.
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