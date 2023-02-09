Окрім цукерок та квітів: що подарувати дружині на День Святого Валентина

Багато жінок ще до свята натякають своїм чоловікам, що вони хочуть отримати в подарунок на романтичній вечері у День закоханих. Але якщо сигналів і натяків немає, потрібно підключати фантазію та рішучість. Що подарувати дружині на День Святого Валентина — читай у матеріалі.

Що подарувати дружині на день Святого Валентина до 500 грн

Срібні сережки-підвіски. Мінімалістичні прикраси стануть приємним сюрпризом цього дня. Для того щоб подарунок виглядав ефектно та щиро, можна покласти його в подарункову коробочку та написати любовний лист. Пляшка вина. Пляшку італійського, французького чи чилійського якісного вина цілком можна знайти у цьому ціновому сегменті. Набір сирів. Два – три шматочки смачного сиру можна придбати до 500 грн. Але необхідно обов’язково враховувати терміни придатності виробів. Якщо дружина любить в’язати чи шити, можна придивитися до таких наборів. Набір келихів. Якісні два келихи можна придбати у будь-якому супермаркеті. Для цього потрібно враховувати смаки дружини. Квіти. Один із найромантичніших подарунків у цей день. Можна знайти цікавий букет на будь-який смак, не прив’язуючись до троянд або певних кольорів. Набір шоколаду. Цей презент обов’язково порадує жінок, які люблять солодке. Таця з приємними дрібницями. Якщо влаштувати побачення увечері з дружиною не дає завал на роботі, приготуй їй смачний сніданок. Дрібниці для ванної кімнати. Важко знайти людину, яка не любить приймати ванну. Для того щоб потішити кохану, можна придивитися до набору з бомбочок для ванн, пінки, гелю для душу, пудрою тощо. Картина за номерами або набір для малювання. Якщо твоя дружина — творча натура, то можна підшукати тематичні подарунки.

Що подарувати дружині на День Святого Валентина до 1000 грн

Похід на масаж. Це — один із найкращих способів розслабитися і забути про роботу, домашні справи та зобов’язання. Платівки з музикою. Від такого подарунка будуть у захваті ті жінки, які люблять слухати музику на плеєрі. Сертифікат для покупки косметики. Простий та зрозумілий подарунок, на суму якого дружина сама купить собі те, що давно хотіла. Красивий халат. Теплий халат у середині лютого — те, що однозначно не буде зайвим. Набір спідньої білизни. Цікава спідня білизна стильного фасону не буде зайвою. Але треба знати, який розмір носить твоя обраниця. Набір свічок. Для атмосфери та романтичного настрою. Кулінарна книга. Якщо дружина обожнює готувати і ти знаєш, хто її улюблений кулінарний експерт, пошукай в інтернеті його книги. Подушки у вигляді серця. Милий та романтичний презент. Колонка. Адже слухати музику люблять якщо не всі, то майже всі. Помада чи туш. Тут теж важливо знати колір та смаки дівчини.

Що подарувати дружині на День Святого Валентина: бюджет не обмежений

поїздку за кордон або до Карпат, її улюблене місто;

похід у кіно на двох;

ювелірні прикраси;

ігрову приставку, якщо вона грає в консолі;

новий ноутбук, телефон тощо;

сертифікат на курси;

фотоапарат;

музичний інструмент;

годинник;

дрібнички до машини;

сумочку;

сукню чи інший одяг;

гроші;

якісне взуття;

навушники.

Якщо тобі вже набридло всоте кричати в екран Джеку, щоб він виліз до Рози та не вмирав у глибинах Атлантичного океану, пропонуємо тобі кілька хороших фільмів про кохання, які точно варто переглянути!

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