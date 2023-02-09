Окрім цукерок та квітів: що подарувати дружині на День Святого Валентина

Багато жінок ще до свята натякають своїм чоловікам, що вони хочуть отримати в подарунок на романтичній вечері у День закоханих. Але якщо сигналів і натяків немає, потрібно підключати фантазію та рішучість. Що подарувати дружині на День Святого Валентина — читай у матеріалі.
Якщо тобі вже набридло всоте кричати в екран Джеку, щоб він виліз до Рози та не вмирав у глибинах Атлантичного океану, пропонуємо тобі кілька хороших фільмів про кохання, які точно варто переглянути!
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!