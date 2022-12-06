Що подарувати мамі на Новий рік 2023: шпаргалка корисних та приємних подарунків

Свято Нового року невпинно наближається. Для багатьох це нагода зібратися з рідними, з якими не вдавалося зустрітися протягом року, та потішити їх подарунками.
З одного боку, коли ти знаєш рідних людей від самого народження, то розумієшся на їхніх смаках, вподобаннях та побажаннях.
Однак насправді вибрати подарунок найріднішим не так уже й просто. Адже здається, ніби все доречне ти вже дарував(-ла).
Якщо ти вже не знаєш, що дарувати мамі на Новий рік, можеш підглянути нашу шпаргалку корисних та приємних подарунків.
Подарунки можна розділити на дві категорії:
У виборі подарунка спирайся на те, що зараз на часі для мами, який її вік, потреби та захоплення. І звісно ж, не забувай про власний бюджет.
До цієї категорії ми відносимо усе, що дарує людині приємні емоції, радість та захоплення.
Подарунки радості слід вибирати відповідно до хобі, захоплень, уподобань та мрій людини. Щастя, що з розвитком технологій варіанти, які підходитимуть під ці критерії, помножилися у геометричній прогресії.
Завдяки такому подарунку ти можеш влаштувати своїй мамі день краси та повного відпочинку, день шопінгу чи навчання на курсі, який її зацікавить.
У сучасному світі сертифікат можна придбати майже на будь-яку послугу чи річ, головне тут орієнтуватися у тому, що любить і хоче твоя мама.
Подарунки, які запам’ятовуються надовго, — це яскраві емоції. Відтак ти можеш подарувати мамі новорічну професійну фотосесію, де візажист потурбується про макіяж, стиліст — про вбрання, а фотограф про неймовірні кадри.
Яскраві емоції дарують також екстремальні види спорту, подорожі, концерти, шоу тощо.
Домашній улюбленець стане чудовим подарунком. Зараз багато тваринок потребують дому, а люди — тепла.
Піклування про когось заряджає позитивом та хорошим настроєм, до того ж разом з кимось проходити повз темні часи простіше.
Наступна категорія подарунків, яка подарує радість твоїй мамі, пов’язана з її улюбленою справою.
Тут стане у пригоді твоя уважність, адже треба точно знати, що саме подобається мамі. До прикладу, якщо вона любить читати, можна подарувати книги улюбленого автора, жанру чи видавництва.
Такий подарунок можна поєднати з практичним та адаптувати до викликів часу. Наприклад, подарувати електронні книги чи підписку на мережеву бібліотеку.
Якщо твоя мама отримує задоволення від читання паперових версій, можеш придбати для неї спеціальні аксесуари. Вони допоможуть читати улюблену літературу без ризику для зору навіть тоді, коли немає світла, а на вулиці вже темно.
Якщо вона любить готувати, подаруй їй кулінарні книги, майстер-класи чи техніку, про яку вона давно мріяла.
Якщо вона любить готувати, подаруй їй кулінарні книги, майстер-класи чи техніку, про яку вона давно мріяла.
І так працює з будь-яким хобі чи захопленням: в’язанням, вишиванням, співами, танцями, грою на інструменті, вивченням нових мов, спортом тощо.
Якщо ж ти не впевнений(-а) у тому, що саме подобається твоїй мамі, можеш мимохідь запитати про це у її друзів чи інших родичів.
У твоєї мами може бути все необхідне: подушки, ковдри, світильники та елементи декору. Та з часом весь інтер’єр приїдається і хочеться змін.
Тому елементи декору, текстилю, навіть нові меблі можуть стати приємним подарунком. Дрібнички, пов’язані з новорічним настроєм у характерних кольорах, теж будуть приємним подарунком або доповненням до нього.
Коли ми були маленькими, найбільше, що могли собі дозволити — це зроблені власноруч подарунки.
Однак зараз вироби ручної роботи вийшли на новий рівень майстерності, а любов та час, який туди вкладаєш, особливо грітимуть маму.
Відтак ти можеш зв’язати для мами плед, іграшку, светр чи будь-який інший елемент одягу. Можеш вишити для неї вишиванку, картину, зробити свічку з улюбленим ароматом чи змайструвати елемент меблів, декору.
Все залежить від твоїх умінь та захоплень, часу та бажання.
Такі подарунки як ніколи актуальні, адже до часів блекауту і постійних відключень світла можна підготуватися, щоб пережити їх з комфортом.
Такі практичні варіанти можна пов’язати не лише з блекаутами, адже на них життя не обмежується. Відтак, якщо твоя мама власниця авто, можна подарувати щось практичне для нього, наприклад, техогляд.
Також відмінним практичним подарунком є медичні послуги. Можеш подарувати мамі повноцінне обстеження всього організму або похід до стоматолога.
Якщо ж ти вже придбав(-ла) щось приємне чи корисне для своєї мами, то читай нашу інструкцію, як гарно обгорнути подарунок на Новий рік власноруч.
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