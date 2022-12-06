Що подарувати мамі на Новий рік 2023: шпаргалка корисних та приємних подарунків

Свято Нового року невпинно наближається. Для багатьох це нагода зібратися з рідними, з якими не вдавалося зустрітися протягом року, та потішити їх подарунками.

З одного боку, коли ти знаєш рідних людей від самого народження, то розумієшся на їхніх смаках, вподобаннях та побажаннях.

Однак насправді вибрати подарунок найріднішим не так уже й просто. Адже здається, ніби все доречне ти вже дарував(-ла).

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Якщо ти вже не знаєш, що дарувати мамі на Новий рік, можеш підглянути нашу шпаргалку корисних та приємних подарунків.

Що подарувати мамі на Новий рік 2023

Подарунки можна розділити на дві категорії:

ті, що дарують приємні емоції та відповідають захопленню людини;

ті, що точно стануть у пригоді, тобто практичні варіанти.

У виборі подарунка спирайся на те, що зараз на часі для мами, який її вік, потреби та захоплення. І звісно ж, не забувай про власний бюджет.

Подарунки радості мамі на Новий рік 2023

До цієї категорії ми відносимо усе, що дарує людині приємні емоції, радість та захоплення.

Подарунки радості слід вибирати відповідно до хобі, захоплень, уподобань та мрій людини. Щастя, що з розвитком технологій варіанти, які підходитимуть під ці критерії, помножилися у геометричній прогресії.

Сертифікати

Завдяки такому подарунку ти можеш влаштувати своїй мамі день краси та повного відпочинку, день шопінгу чи навчання на курсі, який її зацікавить.

У сучасному світі сертифікат можна придбати майже на будь-яку послугу чи річ, головне тут орієнтуватися у тому, що любить і хоче твоя мама.

Яскраві емоції

Подарунки, які запам’ятовуються надовго, — це яскраві емоції. Відтак ти можеш подарувати мамі новорічну професійну фотосесію, де візажист потурбується про макіяж, стиліст — про вбрання, а фотограф про неймовірні кадри.

Яскраві емоції дарують також екстремальні види спорту, подорожі, концерти, шоу тощо.

Домашній улюбленець

Домашній улюбленець стане чудовим подарунком. Зараз багато тваринок потребують дому, а люди — тепла.

Піклування про когось заряджає позитивом та хорошим настроєм, до того ж разом з кимось проходити повз темні часи простіше.

Подарунки для хобі та захоплення

Наступна категорія подарунків, яка подарує радість твоїй мамі, пов’язана з її улюбленою справою.

Тут стане у пригоді твоя уважність, адже треба точно знати, що саме подобається мамі. До прикладу, якщо вона любить читати, можна подарувати книги улюбленого автора, жанру чи видавництва.

Такий подарунок можна поєднати з практичним та адаптувати до викликів часу. Наприклад, подарувати електронні книги чи підписку на мережеву бібліотеку.

Якщо твоя мама отримує задоволення від читання паперових версій, можеш придбати для неї спеціальні аксесуари. Вони допоможуть читати улюблену літературу без ризику для зору навіть тоді, коли немає світла, а на вулиці вже темно.

Якщо вона любить готувати, подаруй їй кулінарні книги, майстер-класи чи техніку, про яку вона давно мріяла.

І так працює з будь-яким хобі чи захопленням: в’язанням, вишиванням, співами, танцями, грою на інструменті, вивченням нових мов, спортом тощо.

Якщо ж ти не впевнений(-а) у тому, що саме подобається твоїй мамі, можеш мимохідь запитати про це у її друзів чи інших родичів.

Подарунки затишку

У твоєї мами може бути все необхідне: подушки, ковдри, світильники та елементи декору. Та з часом весь інтер’єр приїдається і хочеться змін.

Тому елементи декору, текстилю, навіть нові меблі можуть стати приємним подарунком. Дрібнички, пов’язані з новорічним настроєм у характерних кольорах, теж будуть приємним подарунком або доповненням до нього.

Подарунки ручної роботи

Коли ми були маленькими, найбільше, що могли собі дозволити — це зроблені власноруч подарунки.

Однак зараз вироби ручної роботи вийшли на новий рівень майстерності, а любов та час, який туди вкладаєш, особливо грітимуть маму.

Відтак ти можеш зв’язати для мами плед, іграшку, светр чи будь-який інший елемент одягу. Можеш вишити для неї вишиванку, картину, зробити свічку з улюбленим ароматом чи змайструвати елемент меблів, декору.

Все залежить від твоїх умінь та захоплень, часу та бажання.

Практичні подарунки мамі на Новий рік 2023

Такі подарунки як ніколи актуальні, адже до часів блекауту і постійних відключень світла можна підготуватися, щоб пережити їх з комфортом.

Техніка. Акумулятори, повербанки, зарядні станції і навіть генератори — все це стане у пригоді. Також із техніки можуть знадобитися грілки чи обігрівачі, які не потребують електрики.

Акумулятори, повербанки, зарядні станції і навіть генератори — все це стане у пригоді. Також із техніки можуть знадобитися грілки чи обігрівачі, які не потребують електрики. Освітлення . Ліхтарики, альтернативне світлодіодне освітлення, свічки, гірлянди на батарейках, світильники тощо. Зараз варіантів, які не залишать маму в темряві, є багато.

. Ліхтарики, альтернативне світлодіодне освітлення, свічки, гірлянди на батарейках, світильники тощо. Зараз варіантів, які не залишать маму в темряві, є багато. Одяг . Під час аварійних відключень світла часто зникає і водопостачання. Щоб мама не мерзла, можна подарувати їй теплі елементи одягу: халат, светр, флісова кофта, термобілизна тощо.

. Під час аварійних відключень світла часто зникає і водопостачання. Щоб мама не мерзла, можна подарувати їй теплі елементи одягу: халат, светр, флісова кофта, термобілизна тощо. Ігри та розваги. Актуальним подарунком, який стане в пригоді у темні вечори, буде: настільна гра, картини по номерах, передплата за стримінговий сервіс, яка надасть доступ до хороших фільмів чи серіалів в режимі офлайн, тощо.

Такі практичні варіанти можна пов’язати не лише з блекаутами, адже на них життя не обмежується. Відтак, якщо твоя мама власниця авто, можна подарувати щось практичне для нього, наприклад, техогляд.

Також відмінним практичним подарунком є медичні послуги. Можеш подарувати мамі повноцінне обстеження всього організму або похід до стоматолога.

Якщо ж ти вже придбав(-ла) щось приємне чи корисне для своєї мами, то читай нашу інструкцію, як гарно обгорнути подарунок на Новий рік власноруч.

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