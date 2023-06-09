Що подарувати вчителю на випускний: ідеї цікавих та якісних презентів

В українських школах вже повсюдно відзначають випускні вечори та святкові лінійки. Окрім іспитів, віршів і танців, учні ще думають про те, що ж цікавого подарувати класному керівнику в цей день. Що подарувати вчителю на випускний — читай у матеріалі.

Що подарувати вчителю на випускний, щоб залишилася пам’ять

Якщо ви хочете здивувати свого наставника, придивіться до таких презентів:

Відеопривітання. Така віртуальна листівка буде дуже доречною цього дня. Можна зібрати фото з викладачем за всі шкільні роки та згадати гарні моменти. Колаж з вітаннями. Для колажу потрібно взяти більше красивих фотографій і написати приємні слова. Скринька з листами вчителю. Такі листи від руки — добрий спосіб зворушити класного керівника. Фотоальбом. Його можна подати зі шкіряною обробкою, текстильними вставками, аплікаціями зі стразів і бусин. Настінний годинник з написами або фотографією. Для цього потрібно вибрати потрібне оформлення для циферблата. Наприклад, загальну фотографію класу.

Що подарувати вчителю на випускний 2023: класика, перевірена часом

Існують подарунки поза часом, які користуються популярністю з року в рік. Наприклад:

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Дорога та зручна ручка. Підійде перова, брендова або з іменним чи пам’ятним гравіюванням. Наручний годинник. Багато хто вважає годинник, гаманці та ножі поганим подарунком. Але якщо вчитель давно мріє про якийсь певний годинник, то його можна таким подарунком здивувати. Ювелірні прикраси. Одне з найкращих рішень. Особливо, якщо ти знаєш смаки викладача. Якщо вчитель — чоловік, можна підібрати для нього краватку або запонки. Гаджет. Наприклад, електронну книгу чи планшет. Картина чи предмет інтер’єру. Пам’ятний подарунок зі смаком. Кавомашина. Якщо викладач не байдужий до кави, подарунок точно не залишиться без уваги. Масажне крісло або зручний стілець у кабінет. Подарунковий сертифікат у гарний магазин. Наприклад, косметики, посуду, одягу. Подорожі. Для вчителя та його другої половинки. Наприклад, у Карпати чи гарне українське місто.

Що подарувати вчителю від батьків

торшер або настільну лампу;

вказівку з підсвічуванням;

полицю для книг;

проектор;

зарядний пристрій;

вазу з гравіюванням;

акваріум.

Багато випускників хвилюються через написання НМТ. Стрес та нерви впливають на якість здачі тесту, а також успіх залежить від підготовки. Раніше ми розповідали, як правильно підготуватися до НМТ.

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