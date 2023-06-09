Що подарувати вчителю на випускний: ідеї цікавих та якісних презентів

В українських школах вже повсюдно відзначають випускні вечори та святкові лінійки. Окрім іспитів, віршів і танців, учні ще думають про те, що ж цікавого подарувати класному керівнику в цей день. Що подарувати вчителю на випускний — читай у матеріалі.
Якщо ви хочете здивувати свого наставника, придивіться до таких презентів:
Існують подарунки поза часом, які користуються популярністю з року в рік. Наприклад:
Багато випускників хвилюються через написання НМТ. Стрес та нерви впливають на якість здачі тесту, а також успіх залежить від підготовки. Раніше ми розповідали, як правильно підготуватися до НМТ.
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