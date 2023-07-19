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Перлина Карпат! Що подивитися у Яремчі: визначні місця, пам’ятки та розваги

Діана Просяник, редакторка сайту 19 Липня 2023, 16:00
що подивитися в Яремче
Фото: Unsplash

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