Що попросити на Новий рік: ідеї для подарунків 2024

Що попросити на Новий рік у вищих сил в теперішніх умовах український народ знає добре. Загальна велика мрія про мир після десяти років боротьби, згуртованості, віри та очікувань залишається актуальною.

У кожного свої обставини, відчуття, спомини, перемоги, поразки, надії. Так хочеться відчути новорічну атмосферу в спокої та любові. Щирі подаруночки від рідних, друзів і знайомих допоможуть поринути в магію Нового року хоч на мить. Що попросити на Новий рік: ідеї для подарунків ми тобі підкажемо у нашому матеріалі.

Що обрати дитині на Новий рік — з цим практично не виникає проблем. Оскільки діти завжди щиро і відкрито говорять, про що вони мріють та який би подарунок вони хотіли отримати від Святого Миколая чи на Новий рік.

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З дорослими складніше. Тут треба включити всю свою фантазію і креатив. І не обов’язково це має бути коштовний презент. Дуже часто найбільшу роль відіграє щирість, позитивні емоції, спосіб, в який подарунок було вручено і слова, сказані при цьому. Хто вміє дарувати, той уміє жити, нагадує французька приказка — і в цьому щось є…

Можна натякнути рідним чи друзям про свої бажання.

Що попросити на Новий рік: ідеї подарунків

У більшості випадків про подарунки не просять, на них натякають, сподіваючись отримати щось за своїм вподобанням. А щоб приємно здивувати друзів та знайомих слід визначити кому і що подарувати.

Багатьом подобаються креативні подарунки. Іншим до вподоби такі, які стосуються їхніх хобі чи творчості. Є такі, які вважають, що подарунки мають бути практичними. Хтось дуже любить солодощі, хтось обожнює красивий посуд, одяг, предмети інтер’єру, а хтось — книги. Кожному можна підібрати подарунок на його смак.

Слід запам’ятати, прямої залежності між ціною і радістю від подарунка немає. Тож на твій розсуд визначай категорію сюрпризу.

То що попросити на Новий рік чи подарувати рідним та близьким?

Набір для творчості:

для ліплення, в’язання, вишивання, шиття, бісероплетіння, для виготовлення свічок і мила, картина за номерами для малювання тощо.

Спортивний інвентар:

гантелі, боксерські рукавички, набір для йоги, гаджет для тренувань, килимок для зарядки, сумка для спортивної форми, скейт, м’яч, тенісні ракетки, шашки, шахи, засоби для полювання або рибалки. В дорогому сегменті: батут, домашній тренажер, бігова доріжка та стіл для пінг-понгу або більярду.

Побутова техніка:

тостер, міксер, блендер, електросушка, праска, вентилятор, техніка для краси та здоров’я, пароочисник, фільтр для води, мультиварка

Посуд:

прикрашені скляночки, тарілочки та цілі набори посуду, вазочки, набір столових ложок і вилок, набір чашок для кави й чаю, ланчбокси та контейнери для їжі, термос термокружка, заварник, набір кухонного начиння, форми для випічки.

Текстиль:

набори для постелі, рушники, плед, скатертина, серветка.

Предмети меблювання та декору:

квіти у горщику, декоративні подушки, настінний декор, настільний декор, скетч-карти для подорожей, бюсти та статуетки.

Різноманітні сертифікати та абонементи:

сертифікати на одяг, косметику, білизну, ювелірні прикраси, посуд, парфуми, оплату курсів підвищення кваліфікації, іноземної мови, шиття, на фотосесію, абонемент в тренажерний зал, басейн.

Їжа:

вишукані кондитерські вироби, хороше вино, цукерки, кава, екзотичні чаї, будиночок з імбирного печива, льодяники з цукру, цукерковий букет, фігурки з шоколаду, декоративний кошик з фруктами.

9. Білети на улюблене дійство:

у кіно, театр, концерт, іподром, цирк.

Різне:

книги, настільні ігри, навушники, павербанки, гаманці, сумки.

Але який би ти подарунок не обрала(-в) — не існує презенту, який підходить абсолютно всім. Головне — повага, турбота. Важливо дарувати подарунки від душі. Адже усім приємно бачити та відчувати, що про тебе пам’ятають, піклуються і цінують.

До речі, раніше ми зробили добірку захопливих фільмів, які можна подивитись до Нового року. Даруй подарунки, отримуй їх та насолоджуйся атмосферою Нового року.

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