Аби навчання було максимально комфортним: що потрібно студенту(-ці) на першому курсі

Часто майбутні студенти постають перед певними складнощами, коли потрапляють після школи в університет. Наприклад, не знають, що брати в гуртожиток та які речі їм знадобляться для навчання.
Що потрібно студенту(-ці) на першому курсі навчання — читай у матеріалі.
Для студентів-першокурсників необхідно запастися такими речами:
Для того аби перед навчанням у тебе було все найпотрібніше під рукою, не забудь не тільки про канцелярію, а й про:
Крім канцелярії та інших важливих предметів, потрібно й подбати про те, що ти будеш їсти в гуртожитку або у квартирі. Наприклад, перед першим курсом необхідно запастися продуктами, які можна доволі довго зберігати в гуртожитку:
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