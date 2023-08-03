Аби навчання було максимально комфортним: що потрібно студенту(-ці) на першому курсі

Часто майбутні студенти постають перед певними складнощами, коли потрапляють після школи в університет. Наприклад, не знають, що брати в гуртожиток та які речі їм знадобляться для навчання.

Що потрібно студенту(-ці) на першому курсі навчання — читай у матеріалі.

Що потрібно студенту(-ці) 1 курс: список канцелярії

Для студентів-першокурсників необхідно запастися такими речами:

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звичайні зошити на 46 сторінок (6-8 шт.);

блокнот-щоденник;

папки для документів;

білий папір;

пенал;

ручки та олівці;

різнокольорові маркери;

коректор;

точилка;

гумка;

закладки для книжок;

професійна література.

Що потрібно студенту-першокурснику: повний список всього найнеобхіднішого

Для того аби перед навчанням у тебе було все найпотрібніше під рукою, не забудь не тільки про канцелярію, а й про:

Одяг. Необхідно зібрати спортивний та класичний. Також візьми білизну, джинси, футболки, сорочки тощо. Посуд. Візьми із собою тарілки та чашки, ніж, келихи, каструлю та сковорідку. Постіль, особисті речі для сну. Точно стануть в пригоді подушки, рушники, плед. Засоби гігієни. Наприклад, візьми зубну щітку, пасту, шампунь, гель для душу, креми для обличчя та тіла й інше. Аптечка. Візьми знеболювальні, індивідуальні ліки, мазі та гелі, протикашльові засоби, краплі та спреї в ніс, судинозвужувальні, спреї для горла, краплі, мазі для очей та вух. Таблетки від захитування, нудоти та блювання, отруєння. Побутова техніка. Знадобиться чайник, праска, кип’ятильник тощо. Крім цього, для навчання потрібно взяти ноутбук, павербанк, телефон, зарядні пристрої та подовжувач. Настільний органайзер. Крім нього, можна взяти настільну лампу (щоб не заважати сну інших).

Що потрібно взяти для комфортного життя в гуртожитку: список

контейнери для зберігання продуктів;

тазик для прибирання;

щітка з совком;

відро для прибирання;

губки для посуду;

пакети для сміття;

хімія для прибирання (наприклад, для миття посуду, душової кімнати, вікон тощо).

Що потрібно студенту з їжі: список продуктів

Крім канцелярії та інших важливих предметів, потрібно й подбати про те, що ти будеш їсти в гуртожитку або у квартирі. Наприклад, перед першим курсом необхідно запастися продуктами, які можна доволі довго зберігати в гуртожитку:

картоплею;

макаронами;

найрізноманітнішими крупами;

батончиками та шоколадом;

консервами та закрутками;

м’ясом;

борошном;

спеціями;

яйцями;

замороженою овочевою сумішшю;

морквою, ріпчастою цибулею, буряками.

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